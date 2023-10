Fullt hus när hundraåriga Bio Pallas i Karis öppnade efter renoveringen

Familjen Sipiläinen som äger Bio Pallas har själv gjort en stor del av jobbet när de renoverade den anrika biografen. När de öppnade på onsdagseftermiddagen köade redan de trogna kunderna utanför.

När jag kommer till Bio Pallas på onsdag förmiddag städar familjen febrilt. Salongen ska dammsugas och borden i foajén torkas av. Sini Sipiläinen som driver biografen kollar noggrant att allt är på plats innan de första kunderna får stiga in i biografen. Hon hinner ändå sätta sig ner i de vinröda fåtöljerna en stund för att tala med Yle Västnyland.

För Sini Sipiläinen var det vemodigt att göra sig av med de gamla biobänkarna. De nya bänkarna är rymligare än de gamla, och det finns plats för en dryck.

– Jag är alldeles nöjd med de nya bänkarna trots att jag saknar de gamla. Vi måste byta ut bänkarna. Folk är större i dag och vill ha mera benutrymme.

Bio Pallas har färre säten än förr. Alla bänkrader revs ut och hela graderingen byggdes om, så Bio Pallas har nu åtta bänkrader i stället för 14 som det var före renoveringen.

Jämförelse av två bilder: Det finns färre platser i salongen jämfört med förr. Bilder: Veronica Westerlund / Yle (vänster), Helena von Alfthan / Yle (höger)

En fråga som man satsat på är tillgänglighet. Längst fram i salongen finns två platser för rullstolar. Sini Sipiläinen visar också dörren som leder till husets baksida. Där bakom finns en ramp för dem som har svårt att röra sig i trapporna som finns vid huvudingången. Bio Pallas har också en ny stor toalett.

Vi går längst upp i salongen och Sini Sipiläinen sätter sig i en mjuk vinröd soffa för två. Kanske en plats för ett par ute på en romantisk träff? Det finns små runda bord framför sofforna.

Renoveringen av Bio Pallas skulle inte ha gått att genomföra utan understöd från Finlands filmstiftelse.

– Det är fråga om så stora summor att små biografer inte kan bygga om utan understöd från Finlands filmstiftelse. Vi är verkligen tacksamma för det stödet. Vi hoppas andra biografer också får den chansen, säger Sini Sipiläinen.

Finlands filmstiftelse bidrog med totalt 147 500 euro. Hela renoveringen kostade 360 000 euro.

Familjen Sipiläinen anlitade en byggare. I övrigt I var det Sini Sipiläinen, hennes 70-åriga pappa och mamma som gjorde det mesta. Lokala entreprenörer fixade sedan snabbt sådant som familjen inte klarade.

Bildtext Sini Sipiläinen visar stolt upp bioduken som är större än tidigare. Biografen har också en ny projektor och ett nytt ljudsystem. Bild: Helena von Alfthan / Yle biografer,Karis

Efter intervjun med Yle Västnyland gör sig Sini Sipiläinen redo för att släppa in de första kunderna. Det råkar sig så att det är två damer med rollator som väntar utanför.

De blir glada då de får höra att de kan rulla upp för rampen på baksidan, och låter Yle Västnyland filma dem när gå in. Dörren på baksidan leder rätt in i salongen, så därifrån får de lov att gå genom salongen för att komma in i foajén och köpa biljetter.

Foajén fylls snabbt av ivriga biobesökare. Det blir kö och rummet fylls av glada röster. Bio Pallas har en trogen kundkrets.

Bildtext Janina Ehrström-Loukomies hoppas att alla filmer på önskelistan ska visas i höst. Bild: Helena von Alfthan / Yle biografer,Karis

En av dem är Janina Ehrström-Loukomies. Hon går endast på Bio Pallas.

– Bio Pallas är helt fantastiskt underbar. Man får vänligt bemötande och får se trevliga filmer.

Ehrström-Loukomies tycker om att Bio Pallas tar emot åsikter om vilka filmer som ska visas. Hon saknade Bio Pallas under renoveringen som pågick i åtta månader.

– Det har varit trist. Man har väntat, väntat och väntat. Alla filmer snurrar förbi och man går inte och ser dem för man har väntat på att de ska komma hit, säger Janina Ehrström-Loukomies.

Bildtext Bio Pallas har A-rättigheter, så i framtiden kanske företaget satsar på att sälja alkohol och tilltugg till publiken. Men på premiärdagen är det popcorn, läskedrycker och godis som publiken får köpa. Bild: Helena von Alfthan / Yle biografer,Karis,popcorn

Den första filmen som visas på Bio Pallas efter renoveringen är Höstlöv som faller, Aki Kaurismäkis senaste film som dragit stor publik. Bio Pallas får också äntligen visa Barbie, filmen som fick publiken att köa för att få plats på Bio Forum i Ekenäs i somras. Oppenheimer och Indiana Jones ska också visas i höst.

Jämförelse av två bilder: Foajen har fått ny färg. Längst bak till höger ligger den nya stora toaletten. Bilder: Veronica Westerlund / Yle (vänster), Helena von Alfthan / Yle (höger)

Bio Pallas fyller hundra år men har inte alltid funnits i samma lokaler som i dag. År 1923 fanns biografen i ett gult trähus strax bredvid den nuvarande bion. Det nuvarande huset byggdes före andra världskriget. Sini Sipiläinens farföräldrar köpte biografen 1968 och Bio Pallas har fortsatt som ett familjeföretag sedan dess.