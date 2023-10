Olyckliga skadan då HIFK slog Kärpät – bortamålvakten lämnade isen på slutet: ”Fick puck på hakan”

HIFK vände och vann över Kärpät inför drygt 7 600 i hemmahallen. För gästernas målvakt slutade kvällen otäckt.

Slutet av första perioden var dystert ur hemmasynvinkel. Kärpät gick från underläge till 3–1-ledning genom Joonas Kemppainen, Atte Ohtamaa och Marko Anttila.

Men hemmalaget vände – och det får man tacka en glödhet andrakedja för. Juha Jääskä svarade för 2+2 och Kristian Vesalainen för 1+3 då IFK spelade upp sig till en 5–3-skalp.

– Kärpät stretade emot bra, uttalade sig Vesalainen för STT efteråt.

Kärpät tvingades till ett målvaktsbyte då bara ett par minuter återstod. Niklas Kokko lämnade rinken skadad.

– Han fick ett skott på hakan. Mer än så vet jag inte just nu, kommenterade Kärpättränaren Lauri Marjamäki för C More.

– HIFK var det bättre laget i dag, deras presspel var starkt.