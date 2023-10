Juuse Saros höll nollan i hemmapremiären – Patrik Laines sena reducering en klen tröst för Columbus

Hockeyligan NHL har kört i gång. Säsongens tredje matchdag bjöd på tre finländska fullträffar då Erik Haula, Patrik Laine och Juuso Pärssinen hittade målet i slutminuterna.

Nashville Predators följde upp 3–5-bortaförlusten i premiären mot Tampa Bay Lightning med att vinna hemma över Seattle Kraken med 3–0.

Juuse Saros i hemmamålet var prickfri med 23 räddningar på 23 skott. Nollan var Saros 21:a i NHL-karriären.

Juuso Pärssinen är uppe i två mål på två matcher efter att ha prickat ett tomt Seattlemål i slutet av matchen.

Patrik Laine målskytt

Columbus Blue Jackets fick ingen vidare start på sin säsong. Philadelphia Flyers vann borta med 4–2.

Matchens 89 sista sekunder bjöd på tre mål. Cam Atkinson satte 1–3 i tom kasse då 18.31 hade spelats och 45 sekunder senare reducerade Patrik Laine till 2–3 med ett precist handledsskott från nära håll.

I matchens sista sekund gjorde stod Travis Konecny för 2–4-målet då Columbus mål igen gapade tomt.

Laine spelade förstacenter med Johnny Gaudreau och Cole Sillinger på kanterna. Finländaren vann 4 av 10 tekningar och noterades för -2 i plus/minus-protokollet.

Columbusmålvakten Elvis Merzlikins, som har ett par blytunga säsonger i bagaget, inledde säsongen imponerande. Han var på hugget och stod för 33 räddningar på 35 skott.

Drafttvåan Adam Fantilli öppnade i sin tur poängkontot direkt då han spelade fram till Jake Beans 1–1-kvittering.

Blue Jackets åkte på ett tungt skadebesked då stjärnbacken Zach Werenski tvingades utgå på grund av en lårskada. Det ska ändå inte handa om någon allvarlig skada för Werenski, som missade stora delar av förra säsongen på grund av en axelskada.

I Philadelphias försvar tvingades småskadade Rasmus Ristolainen stå över premiären.

Sean Couturier var däremot tillbaka i Philadelphia efter ett långt skadeuppehåll och noterades för 0+1 i poängprotokollet. Förstacentern Couturier hade senast spelat NHL-hockey den 18 december 2021.

Även Cam Atkinson (1+0), som missade hela säsongen 2022–23 på grund av skada gjorde comeback i Philadelphias laguppställning.

Jack Hughes gjorde två mål på Ville Husso

Detroit Red Wings stod för en vass insats borta mot topptippade New Jersey Devils och tog hem skottstatistiken med 35–27. New Jersey vann ändå matchen med 4–3.

Matchen stod 0–0 i den första periodpausen och det kan New Jersey vara belåtet med.

– Vi kunde ha gjort 3–4-mål i den första perioden, säger Detroitmålvakten Ville Husso på NHL:s webbplats.

New Jerseys förstacenter Jack Hughes imponerade och gjorde New Jerseys två första mål. Husso får ta på sig 1–1-kvitteringen, där Hughes från minusvinkel satte in pucken via Hussos rygg.

Finländaren får ändå beröm av sin tränare.

– Husso stod för några riktigt stora räddningar i matchen. New Jersey är ett lag som med sin snabbhet radar upp chanser, säger Derek Lalonde.

Erik Haula stod för New Jerseys 4–2-segermål då han prickade ett tomt mål då 58.28 hade spelats. Efter det reducerade Detroits Robby Fabbri i powerplay.

Olli Määttä platsar inte i Detroits backsexa, utan fick följa matchen från läktarplats.

Svensk nollade Florida

Minnesota Wild inledde säsongen med att hemmabesegra Florida Panthers med 2–0. Florida vann skotten med 41–21, men svensken Filip Gustavsson i Minnesotamålet spikade igen.

Dallas Stars förstacenter Roope Hintz tvingades stå över premiären på grund av skada. Matchen mot St. Louis Blues blev en målsnål historia och fick avgöras på straffar.

Dallas vann både straffslagstävlingen och själva matchen med 2–1.

Resultat

Columbus–Philadelphia 2–4

CBJ: Patrik Laine 1+0, -2, 19.11

Buffalo–NY Rangers 1–5

BUF: Henri Jokiharju 0+1, +/- 0, 15.08

NYR: Kaapo Kakko 0+0, +1, 14.34

New Jersey–Detroit 4–3

NJD: Erik Haula 1+0, +1, 14.10

DET: Ville Husso 23/26 räddningar

Nashville–Seattle 3–0

NSH: Juuso Pärssinen 1+0, +1, 14.33

NSH: Juuse Saros 23/23 räddningar

SEA: Eeli Tolvanen 0+0, -2, 13.36

Minnesota–Florida 2–0

FLA: Aleksander Barkov 0+0, -1, 23.00

FLA: Anton Lundell 0+0, +/- 0, 14.32

FLA: Eetu Luostarinen 0+0, +/- 0, 14.06

FLA: Niko Mikkola 0+0, +/- 0, 18.03

Dallas–St. Louis 2–1 (efter straffar)

DAL: Jani Hakanpää 0+0, +/- 0, 15.39

DAL: Miro Heiskanen 0+0, +/- 0, 27.53

DAL: Esa Lindell 0+0, -1, 19.48

STL: Kasperi Kapanen 0+0, -1, 16.33

San Jose–Vegas pågår

