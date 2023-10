Nyandlighet intresserar allt mer unga – X3M testar energibehandling

I och med Tiktok och sociala medier har nyandlighet växt sig stort bland unga. Vi ville reda ut varför det är så tilltalande för yngre generationer och testade dessutom en energibehandling.

Linda Annunen, forskare i nyandlighet vid Åbo Akademi, säger att det inte är slumpmässigt att unga plötsligt blivit intresserade av allt från astrologi till energibehandlingar.

– De yngre generationerna har vuxit upp med tv-serier som Sabrina the Teenage Witch, Third Rock From the Sun och X-Files. En generation yngre än min har dessutom haft bok- och filmserien Harry Potter.

Annunen menar att övernaturliga ämnen därför kanske inte känns så främmande för unga. Det handlar delvis också om att nyandlighet fått mer synlighet på sociala medier som Tiktok.

– Traditionell religiositet sjunker i popularitet men det finns kanske fortfarande ett behov av någon sorts förtrollning. Andlighet kan göra vardagen mer spännande och ge den lite krydda, säger hon.

Nyandlighetens funktion är ändå djupare än så. Vi får inte glömma att praktikerna inom nyandlighet har en så kallad helande funktion för många människor, säger Annunen.

Det kan jämföras med att gå och tala med en präst. Skillnaden är att nyandliga praktiker kan sakna en tydlig auktoritetsfigur, så praktiken anpassas enligt individen och inte vice versa.

42 s Linda Annunen, forskare på Åbo Akademi, berättar varför nyandlighet blivit populärt bland unga. - Spela upp på Arenan

Kan ge tröst

Energibehandlingen hålls på Villagatan i Helsingfors. Annika Stringer vill krama sina kunder välkomna när de stiger in i hennes lägenhet. Först vill hon sätta sig ner och tala om vad energi är och höra vad kunden har för behov.

– Många kommer till mig när de förlorat en närstående människa. Ibland märker jag att de bara vill tala med någon, berättar hon.

Hon tror på att energi finns överallt runtomkring oss och att det förenar oss med vår omgivning i större utsträckning än vad vi tror.

– Tanken att man är del av en helhet kan vara tröstande, säger Stringer.

Mycket av behandlingen baserar sig på att man är villig att tro att det kommer att hjälpa, säger Stringer. Det att man gör någonting konkret, som att gå på energibehandling, kan ge känslan av att man har kontroll över sin livssituation.

En behandling kan kosta upp till 200 euro, vilket är dubbelt så dyrt som ett besök hos en utbildad psykolog i Finland.

Vad är nyandlighet? Innefattar många praktiker som kan vara motstridiga med varandra

Fristående från institutioner, organisationer och dogmer

Ofta inspirerad av gamla traditioner från österländsk kultur och religion

Kräver ingen utbildning för att utöva, finns därmed ingen myndighet som övervakar nyandlighet som alternativ vård Källor: SO-rummet, Nationalencyklopedin, Linda Annunen

Fungerar energibehandling?

När energivårdaren bestämt den typ av behandling som hon kommer att utöva, får kunden lägga sig på en brits med dyna och filt. Hon väljer att fokusera på huvudet för att lätta på känslor av ångest och öka positiva tankar.

– Du kommer kanske att känna dig som att du sover, säger energivårdaren Stringer.

Behandlingen går ut på att hon placerar sina händer på strategiska ställen runt kundens huvud och vidrör det bara med fingertopparna. Kundens händer får inte röra varandra, säger energivårdaren. Det kan störa kroppens energiflöde och påverka behandlingens effekt, säger Stringer.

Vi frågar forskaren Linda Annunen hur vi kan mäta om andliga praktiker som energibehandling fungerar eller inte. Hon påpekar att nyandlighet är ganska individcentrerat.

Den som tar emot behandlingen är den som blir experten. Det är upp till dem att avgöra om det fungerar och om de tänker fortsätta.

Det finns fall där nyandlighet används för att ersätta konventionell hälsovård, medger Annunen. I dag är det ändå vanligare att man stöter på nyandlighet som ett komplement för västerländsk medicin. Det kan hända att man söker hjälp från nyandlighet för andra problem än man gör från hälsovården.

– Dessutom är nyandlighet inte så alternativt som man kanske tänker. Till exempel meditation och yoga är redan del av vår popkultur, säger hon.

31 s Sabina på energibehandling - Spela upp på Arenan

Nyandlighet och nyandliga praktiker ska tas för vad de är, det vill säga ett utlopp för andlighet. Energibehandling och andra nyandliga praktiker kan inte ersätta konventionell sjuk- och hälsovård. Se Spotlights avsnitt om riskerna med nyandlighet som alternativ vård här.