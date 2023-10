Aftonbladet: Bildäck rasade på Eckerölinjens färja i Grislehamn

Sångaren och låtskrivaren Rudolph Isley från den amerikanska gruppen The Isley Brothers har dött. Han blev 84 år gammal.

The Isley Brothers grundades under tidigt 1950-tal och de är fortfarande aktiva, även om gruppen numera endast är en duo bestående av Ronald Isley och Ernie Isley. Rudolph Isley lämnade gruppen 1989. Gruppen är känd för låtar som Shout, It’s Your Thing och Twist and Shout.

The Isley Brothers säger till USA Today att Rudolph Isley dog i onsdags, men någon dödsorsak uppges inte.

Källa: USA Today