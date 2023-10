”Vi dricker vin och lagar samma recept till middag via videolänk” – kreativa lösningar på att hålla kontakt med vänner som förälder

Hur kan du upprätthålla nära vänskapsrelationer när tiden som förälder inte räcker till att ses med kompisar? Podden Föräldrasnack presenterar lyssnarnas kreativa lösningar för att hålla kontakten med vänner när tiden inte räcker till att träffas.

Stressiga morgnar, heldag på kontoret, laga mat till familjen och umgås med barnen före läggdags. När ska tiden och orken räcka till att träffas eller höras med vänner? Podden Föräldrasnack har samlat in tips och lösningar av lyssnarna när det gäller kreativa sätt att hålla kontakten med vänner.

Här presenteras några av tipsen, flera hör du i veckans avsnitt av podden.

”Jag tänker alltid på dig när Talk Dirty börjar spela” – så här håller du kontakt med vänner när familjelivet tar all tid 28:48

1. ”Boka allt så blir det säkert av!” – planera framtida aktiviteter tillsammans

En kreativ idé är att sätta ett avlägset datum i kalendrarna och boka biljetter, boende eller aktiviteter i förväg. Det ger er något att se fram emot och tar bort stressen över att inte ses spontant.

”Vi har insett att vi måste planera framåt med mina vänner: Trots att vi inte kan ses just nu kan man alltid börja planera framtida aktiviteter eller resor tillsammans. Vi kommer överens om ett datum (långt fram) och skriver in det i allas kalendrar (även våra partners!). Vi bokar biljetter och boende. Det blir alltid av! Det är så otroligt viktigt för oss och det tar också bort stressen av att man inte ses spontant, när man vet att vi snart får umgås non-stop i tre dygn.”

Malin

2. ”Kombinera kompisträff med hobby” – anmäl er till gemensamma kurser

När vardagspusslet är svårt kan det vara praktiskt att slå ihop två flugor i en smäll. Genom att kombinera en hobby med att ses med en kompis får ni både umgås och ha en rolig vardagsaktivitet. Det kan vara en danskurs, en matlagningskurs eller en idrottsgren.

”Jag och mina vänner brukar anmäla oss till samma kurser, till exempel drejning. Då har man en tid varje vecka när man ses och samtidigt får göra något kreativt medan vi sitter och pratar.”

Lotta

Bildtext En lyssnare berättar hur hon börjat brevväxla med sina vänner sedan hon flyttade till en annan ort. Det kräver mer engagemang än ett sms, men hon beskriver det som värt den extra insatsen. Bild: Rebecka Hägert-Backull brev,brevväxling,distansförhållanden,vänskap,Yle Arenan

3. ”Jag tänker alltid på dig när den där låten om att skaka reven spelar” – skapa gemensamma spellistor



Dela era favoritlåtar och skapa en gemensam spellista som ni kan lyssna på tillsammans eller på var sitt håll. Musiken blir en påminnelse om varandra och kan skapa en känsla av samhörighet.

”Jag delade min träningsspellista på mitt instagramkonto, och min kompis började lyssna på den. Hon brukar säga att hon alltid tänker på mig när hon är ute och springer i takt till den spellistan och det kommer en massa låtar om att skaka reven.

Ett jätteenkelt sätt att skapa en känsla av gemenskap, eftersom att dela ens spellista är väldigt intimt och privat. Bäst är det om ni tillsammans kan skapa en lista så att båda bidrar, det blir en kul blandning och någonting man spontant kan messa varandra om.”

Carro, ena rösten i Föräldrasnack

4. ”I breven skriver vi våra innersta tankar och känslor” – variera memes med fysiska brev på posten

Många skrev brev till vänner som små, men färre skriver brev för hand mera idag. En lyssnare berättar hur de började brevväxla med kompisarna när de fysiskt inte kunde träffas som förr.



”Jag flyttade bort från Helsingfors där jag hade två av mina närmsta vänner, när jag skulle bli mamma. Det var ett svårt beslut men ändå ganska självklart, då vi flyttade till kommunen i Österbotten där både mina och min mans föräldrar bor, och vi skulle få flytta in i hans barndomshem. Vi fick kallt acceptera att vi inte kommer att kunna ses lika ofta, och då funderade vi på just det här - hur kan vi upprätthålla en stark vänskap trots att vi inte ses mer än typ 2 gånger per år?



Så vi bestämde oss för att börja brevväxla. Det är alltid en trevlig överraskning att få något fysiskt i brevlådan och det visar att vi tänker på varandra även om vi inte kan ses personligen. Förutom det chattar vi också såklart online, men min låda med breven från vännerna i Helsingfors betyder så mycket mer än memes och meddelanden på whatsapp. I breven skriver vi verkligen våra innersta tankar och känslor, direkt från hjärtat. Via chatt blir det mer snabbt och vardagligt.”

Bildtext Ett röstmeddelande är mer personligt än ett skrivet meddelande. Rebecka i podden Föräldrasnack föredrar att hålla kontakt med sina vänner genom röstmeddelanden, eftersom det känns som ett mer intimt men ändå kravlöst sätt att hålla kontakt. Bild: Rebecka Hägert-Backull vänskap,distansförhållanden,Yle Arenan,poddar

5. ”Vi dricker vin och lagar middag via videolänk” – kreativa videoträffar

När ni inte hinner träffas fysiskt kan videosamtal vara en kreativ lösning. En lyssnare berättar hur de gjort det till en vana att kombinera matlagning med att umgås med vänner över videolänk.



”Vi brukar planera en virtuell matlagningssession där vi lagar samma recept samtidigt över videolänk (och dricker vin, inte att glömma). Det är roligt att se de olika resultaten av matlagningen, och att sen sitta och äta tillsammans.”

Nina

6. ”Jag kan med en bild beskriva alla mina känslor utan att använda ord” – underskatta inte röstmeddelanden eller mems

Ett röstmeddelande är mer personligt än ett skrivet meddelande i text per sms. Programledaren Rebecka i Föräldrasnack berättar hur hon känner att röstmeddelande är ett kravlöst sätt att hålla kontakt med vänner, eftersom du kan skicka dem när det passar dig och den andra kan svara när det passar den. Carro berättar hur mems på sociala medier sänkt tröskeln att hålla kontakten med kompisarna.

”Det kan kännas som ett ytligt sätt att hålla kontakten, men sanningen är att ett memskämt kan beskriva dagens känsla med ett enda klick utan att jag behöver desto mer använda ord. En reel eller en bild kan ge en insikt i hur min kompis mår eller vad hen känner just nu, men en länk är mycket lättare att dela än att i ord börja öppna upp vad man känner just då.”

Carro