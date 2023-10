Sex dramaserier du inte ska missa på Arenan i höst – fräscht romcom, Solsidan-kärlek och humor från Ukraina

Nu är den bästa tiden att krypa ner i soffan under en filt medan det växlar mellan spöregn och snöfall där ute. Här får du tips på de bästa serierna för höstmyset. Du hittar dem alla på Yle Arenan.

Thunder in my heart - en serie som känns i hjärtat

Bildtext Sigge (Amy Deasismont) försöker navigera mot vuxenlivet med ett tungt bagage att släpa på. Bild: Viaplay Thunder in my heart,Amy Deasismont,Yle Arenan

Amy Deasismont var bara 12 år när hon gjorde genombrott som popsångare. Hennes artistnamn var Amy Diamond. Nu har hon lagt musikkarriären på is och jobbar i stället som skådespelare och manusförfattare.

Hon debuterade som manusförfattare till dramaserien Thunder in my heart, där hon också spelar huvudrollen, Sigge.

Serien handlar om att bli vuxen. Sigge och hennes vänner försöker hitta sig själva och förstå det förflutna, vilket inte är så enkelt.

Serien skildrar också hur det är att växa upp med en dysfunktionell familj, en pappa som är psykopat och en mamma som är ganska trött. Och om att vara tvungen att ta lite för mycket ansvar lite för tidigt.

Två säsonger av serien ligger nu ute på Yle Arenan. Den första säsongen är väldigt bra, men den andra är ännu bättre. Det är starka och äkta känslor, sorg och besvikelse, men också värme av vänner som hjälper. Skådespelarprestationerna är fantastiska.

Thunder in my heart är en serie som känns i hjärtat. Se den på Yle Arenan!

Intressant att veta: Amy Deasismont vann det svenska Kristallenpriset för bästa kvinnliga skådespelare år 2021 för sin roll som Sigge.

Flatshare - romcom om Tiffany och Leon som delar lägenhet och säng, men aldrig ses

Bildtext Tiffany och Leon har en spännande relation som rumskompisar. Bild: Paramount Global UK Yle Arenan,Flatshare

Ifall du bott med en ”kämppis” kan vi lova att arrangemanget som rumskompisarna i den brittiska serien Flatshare har är något annat än du är van vid.

Tiffany har sin journalistlön som hon ska klara sig på i London där hyrorna är skyhöga. Hon hyr in sig hos Leon som jobbar nattskift. Överenskommelsen är att Tiffany bor i lägenheten klockan 20:00-8:00 samt under veckosluten och Leon bor där klockan 8:00-20:00. Tanken är att de aldrig ska mötas.

Tiffany och Leon delar alltså säng men har aldrig träffats. De kommunicerar med post it-lappar. Tiffany är singel och nyligen dumpad av sin pojkvän medan Leon har en väldigt svartsjuk flickvän.

Om du gillar romcom och lättsamma serier så går Flatshare garanterat hem hos dig. Serien är en frisk fläkt i genren och man fastnar lätt i den för man vill veta hur det ska gå med det konstiga boendearrangemanget

Följ med till post it-lapparnas värld på Yle Arenan.

Intressant att veta: Flatshare baserar sig på Beth O’Learys novell från 2019. Den blev en bestseller och en av årets mest uppmärksammade böcker.

Huset - prisbelönt serie om ett fängelse där fångarna styr

Bildtext Skådespelaren Sofie Gråböl i rollen som väktaren Miriam. Hon sätts under stor press när hon försöker rädda sin drogmissbrukande son som har en stor skuld till en farlig kriminell liga. Konsekvenserna blir stora. Bild: Adam Wallensten/DR Yle Arenan,Sofie Gråbøl,Huset

Glöm hygge och stig in i ett slitet nedläggningshotat danskt fängelse. I det här fängelset styr de starkaste fångarna och droghandeln blomstrar. I fängelset, som kallas Huset, jobbar väktare som gärna blundar för problemen för att göra livet så enkelt som möjligt för alla.

Men ledningen blir tvungen att införa nolltolerans då fängelset hotas av nedläggning. Deras kampanj har ödesdigra följder för både fångarna och väktarna.

Huset är ett rått och spännande fängelsedrama som presenterar livet innanför murarna ur fångväktarnas perspektiv snarare än det mer traditionella fångperspektivet. Kunten spänns åt för varje avsnitt och det blir riktigt spännande mot slutet.

Se den kritikerrosade serien på Yle Arenan.

Intressant att veta: Huset blev nyligen tilldelad Prix Italia-priset i katergorin bästa tv-drama.

Gaslight - mörkt psykologiskt drama om manipulation, våld och makt, men också om inre styrka att ta sig loss

Bildtext Nora (Julia Heveus) dras in i en ond spiral på grund av en man hon blir väldigt kär i. Bild: SVT /Oskar Gustafsson Yle Arenan,Julia Heveus,Gaslight

Att vara ung och galet kär är underbart. Men ibland visar det sig att personen man är dökär i är något helt annat än hen gett sken av.

Den svenska dramaserien Gaslight berättar just en sådan historia. Gaslighting betyder att manipulera någon att tvivla på sin egen verklighetsuppfattning.

Nora är i ett sårbart skede i sitt liv och just då träffar hon den förföriska, härliga nya kärleken. Snart visar sig alltmer toxiska sidor av den nya killen, och till sist kämpar Nora för sitt liv.

Hon slits hela tiden mellan extrema känslor och förlåter gång på gång trots att den destruktiva spiralen blir alltmer uppenbar.

Serien är tung att se på men väldigt intensiv, lätt att se i ett svep eftersom den är en kortserie. Du hittar Gaslight på Yle Arenan.

Intressant att veta: Nora spelas av Julia Heveus. Tycker du hon ser bekant ut så kan det bero på att hon hade rollen som Christina Löwander i den tredje säsongen av succéserien Vår tid är nu. Just nu är hon också aktuell med en roll Lukas Moodyssons film Tillsammans 99.

Solsidan - din trygga mysiga vän i soffan

Bildtext Fredde är orolig på grund av världsläget och ett av hans påhitt i den nya Solsidan-säsongen är ett lyxigt skyddsrum av premiumkvalitet. Mickan är måttligt förtjust. Bild: Johan Paulin Solsidan,Yle Arenan

Glada nyheter för alla Solsidan-fans! Den älskade komediserien är tillbaka med nya avsnitt.

Den åttonde säsongen bjuder på stabil underhållning. Gänget fortsätter kämpa för att få vardagen att gå ihop. Fredde driver sin familj till vansinne. Mickan funderar om hon varit en bra mamma. Alex försöker vänja sig med varannan vecka-livet och Anna testar nya yrken. Ove har köpt ett ruckel och Anette är numera rik.

Parens barn växer, vilket för med sig nya utmaningar: framtidsplaner som inte rimmar med det föräldrana tänkt sig och första kärlekar som känns opassande.

Den finlandssvenska förstärkningen André Wikström fortsätter i rollen som Ludde och matar nya idéer åt sin kollega Fredde.

Solsidan är Sveriges mest framgångsrika komediserie och är som en gammal vän i tv-soffan. Ett nytt avsnitt publiceras på Yle Arenan varje måndag.

Intressant att veta: Du kan göra Svenska Yles stora Solsidanquiz för att testa på vilken nivå din expertis om serien är.

Those who stayed - en blandning av drama och komedi från Ukraina

Bildtext Vad händer med denna ukrainska familj när kriget bryter ut? Bild: Red Arrow Studios International/Yle Yle Arenan

Följ med helt vanliga ukrainare den 24 februari 2022 då det ryska anfallskriget bröt ut. Those who stayed är en dramaserie om vardagen i Kiev, kryddad med ukrainsk humor.

Nästan två miljoner flydde från Kiev under krigets första veckor. Varannan person stannade. Those who stayed är deras historia.

Serien består av sex avsnitt som berättar sex olika historier. I första avsnittet möter du en kvinna, Olga, som tillsammans med sina två barn, make, exman och hund försöker klara sig i en trång bostad utan att ta livet av varandra.

Du får också följa med den hemlöse mannen Yura som vill hjälpa sitt land men det visar sig vara svårt eftersom han saknar både pass och ID. Vad händer på ett zoo när ett krig bryter ut, elen kapas av och aporna inte klarar av kölden?

Serien baserar sig på sanna personer och händelser. Det sista avsnittet är inspirerat av artisten Verka Serdjutjka, eller Andrij Danylko som han egentligen heter. Han valde att stanna i Kiev när kriget bröt ut och gjorde populära livestreamar från sitt hem.

Den rörande serien om vardag, hopp och mänsklighet publiceras på Yle Arenan söndagen den 29.10.