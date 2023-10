Banker börjar betala räntor på vanliga brukskonton i november – men spar- eller tidsbundna konton är ändå lönsammare

OP

Räntan stiger 1.11 till 0,25% för ägarkunder

Konto med max 4 uttag per år som man kan betala in mera pengar gratis när man vill: räntan följer styrräntan. T.ex.:

under 10000€: ränta 0,2%

10000-50000€: ränta: 3 mån. euribor minus 0,9% vilket nu är ca 3,08%

Över 50000€:

ränta: 3 mån Euribor -0,5% vilket nu är ca 3,48%



12 månaders placering ger för tillfället 3,1% ränta. Räntan följer ränteläget på marknaden då depositionen görs.

Ägarkunder får också bonuspoäng som höjer räntan. Att bli ägarkund kostar 100 €