Strävan att bli känd höll på att krossa Jannica – i dag är hon snällare mot sig själv

Har man ett värde i underhållningsbranschen om man inte har slagit igenom som tonåring? Jannica Lehtinen hade knappt fyllt tio när hon för första gången insåg att det var bråttom: om hon skulle slå igenom som artist måste det ske nu, annars är det för sent.

Det ledde till att hon alldeles för snabbt och ogenomtänkt försökte nå framåt och uppåt, utan att ha ett klart mål.

I dag kan hon se tillbaka på sig själv som tjugoåring och känna en sorg över hur självkritisk hon var då. Efter ett framträdande kunde hon sitta och studera sig själv på inspelningar för att leta efter fel hon gjort. Jag blir ledsen för att jag var så grym mot mig själv. Det har gjort mera illa än hjälpt mig framåt. Jannica Lehtinen

För att dämpa sin ångest skrev hon dikter. Oftast skedde det på natten, när allt var lugnt och tyst. Medan alla andra sov kunde hon sätta ord på det som gjorde så ont att hon själv inte kunde somna.

– Det var min utväg, nånting som gjorde det värt att må dåligt och på något sätt skapa något vackert av det.

Vem har rätt att kalla sig artist?

I många år försökte Jannica Lehtinen fly tanken på att satsa på musiken. Hon blev så rädd för att misslyckas att det var lättare att inte alls försöka. Men det gjorde bara att hon mådde ännu sämre.

Till sist ledde det till en psykisk krasch som resulterade i att hon började gå på djupet med sina känslor tillsammans med en terapeut.

Hon har insett att hon har rätt att kalla sig artist, även då hon jobbar med helt andra saker än musik för att få en inkomst. I dag är hon inte heller längre rädd för att misslyckas.

Det gjorde också att hon började ta det lugnare och koncentrera sig på vad hon egentligen behöver för att komma framåt. Det behövs pengar, det behövs tålamod och mycket målmedvetet arbete.

– I dag är jag betydligt stabilare. Jag har lättare att prioritera och kompromissa om saker. Och det tar inte lika ont att göra fel.

En kick av att stå på scen

I terapin fick hon också frågan varför hon vill bli känd. Är det en hållbar sak som man kan bygga sitt liv på?

Dels tror hon att det har handlat om ett behov att bli sedd och bekräftad, för att väga upp den hårda självkritiken. Dels handlar det om en passion för musik och att uppträda. Jag njuter så fruktansvärt av att stå på scenen. Hela kroppen bara fylls av glädje och jag får fjärilar i magen och vill bara skrika av glädje. Jannica Lehtinen Precis som dikterna handlar Jannicas låtar ofta om hennes ångest, som kommit ur olika situationer. Då hon gör en låt av det som gör ont känns det värt något att må dåligt.

Men samtidigt är texterna skrivna med en glimt i ögat och de kan vara ganska råa. På ett lite tvistat sätt kan hon njuta av ångesten, säger hon.

– Någonstans är jag den starka ändå. Och lite galen.

Samarbetar med världskänd producent

Det är under artistnamnet Lehe som Jannica Lehtinen jobbar för att nå ut till en större publik. Just nu arbetar hon vidare med låtar tillsammans med sin producent Rob Kleiner i Los Angeles. Han har bland annat jobbat med musik till serien Euphoria och med artister som Labrinth, The Weeknd och Sia.

När han för några år sedan svarade på Jannicas mejl hade hon till en början svårt att tro att det var sant.

– Men det visade sig att han är otroligt härlig att jobba med. Han är ärlig och jag kan verkligen känna att min musik uppskattas.

I våras släppte hon en video till sin låt ”Why?” och snart inleds arbetet med en ny musikvideo.

Drömmen är den samma, men vägen dit annorlunda

Nu närmar Jannica Lehtinen sig trettioårsstrecket. Ålderskrisen gör sig påmind då och då, men den är inte lika akut som tidigare.

– För att trösta mig själv tänker jag att jag har investerat i mig själv under de här åren. Det är inte värt något att nå sin dröm när man mår dåligt.

I dag har hon en tydligt mål och en plan för att nå dit och hon är betydligt snällare mot sig själv.