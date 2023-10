Så här ser Finlands Nations League-livlina ut – drömscenariot är Island på hemmaplan följt av en kvalfinal mot Bosnien eller Norge

I mars är insatserna höga för Finlands fotbollsherrar som tillsammans med tre andra lag gör upp om en EM-biljett. Två raka segrar är vad som krävs för att ta sig till sommarens slutspel i Tyskland.

För Finlands fotbollsherrar blev EM-kvalmatcherna i oktober ett magplask: 0–3 borta mot Slovenien följdes upp av 1–2 hemma mot Kazakstan och drömmen om kvalavancemang krossades. Nu väntar två betydelselösa kvalmatcher i november.

Det finns fortfarande en möjlighet att nå sommarens EM-slutspel tack vare Nations League-livlinan. Finland har säkrat en plats till kvalavgörandet i mars där två raka segrar resulterar i en EM-biljett.

Rankningen i B-ligan Lag Till EM via kvalet 1. Israel Kanske 2. Bosnien-Hercegovina Nej 3. Serbien Högst troligt 4. Skottland Ja 5. Finland Nej 6. Ukraina Kanske 7. Island Nej 8. Norge Nej

Nations League-kvalsystemet är komplicerat och motståndarna spikas först i november då EM-kvalet avslutas. I nuläget finns det ändå indikationer på vilka lag som Finland kan ställas mot.

Finland kommer med största sannolikhet att få kämpa om en EM-biljett via B-ligan. De fyra bästa lagen i Nations Leagues B-liga, som inte lyckats fixa avancemang via kvalet, får sinsemellan göra upp om en EM-plats.

Island på hemmaplan är ett drömscenario

Två landslag kommer att röra om i grytan: Israel och Ukraina. Deras kvalavslutning har en avgörande betydelse för hur matchparen i mars ser ut.

X-kontot We Global Football bedömer att Israel tar sig till EM-slutspelet via kvalet med 55 procents sannolikhet. Ukraina fixar i sin tur en EM-biljett via kvalet med 31 procents sannolikhet.

För enkelhetens skull utgår exemplet nedan från att Serbien slutar bland de två bästa i sin grupp. We Global Football bedömer sannolikheten för serbiskt avancemang till 99,96 procent.

Möjliga kvalpar Till EM via kvalet Kvalpar Israel och Ukraina Bosnien–Norge, Finland–Island Israel, men inte Ukraina Bosnien–Island, Finland–Ukraina Ukraina, men inte Israel Israel–Island, Bosnien–Finland Varken Israel eller Ukraina Israel–Ukraina, Bosnien-Finland

Ett drömscenario för Finland vore att undvika Ukraina. I stället skulle Finland först möta Island på hemmaplan och därefter vinnaren i matchen Bosnien-Hercegovina–Norge.

Det scenariot förutsätter att varken Israel eller Ukraina ingår i B-ligans kvalfinalkvartett. Den som hoppas på det scenariot ska hålla tummarna för Ukraina och Israel i november.

I C-gruppen är matchen Ukraina–Italien den 20 november av avgörande betydelse. Med en seger säkrar Ukraina EM-biljetten på Italiens bekostnad.

I E-gruppen har Israel goda chanser att sluta bland de två bästa, men laget har bara avverkat 6 av 10 kvalmatcher och scenarierna är därför många.

Finland löper risk att placeras i A-ligans kval

Samtidigt finns det en reell möjlighet att något lag från B-ligan, möjligen Finland, får byta plats och spela om en EM-biljett via A-ligan. I så fall får det även konsekvenser för B-ligans matchpar.

Tänkbara kvalpar i A-ligan är Polen–Estland och Wales–inlottat B-ligalag.

De sista EM-biljetterna står på spel våren 2024. Semifinalerna spelas den 21 mars och finalen den 26 mars. Finalmatchens hemmalag lottas den 23 november.