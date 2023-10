Världens största judiska samfund utanför Israel i chock: ”Judarna i New York är mer sammansvetsade än någonsin”

Chock, bestörtning och vrede bland judarna i New York City har lagt en hel del av meningsskiljaktigheter åt sidan.

New York har USA:s största judiska befolkning utanför Israel – det bor cirka 1,6 miljoner judar i New York. Många av dem har familj och bekanta i Israel och Hamas attack har berört judarna i New York väldigt starkt.

– Vår församling befinner sig fortfarande i chock. Det är många känslor samtidigt. Sorg, chock, misstro, ilska och vrede, säger rabbin David Ingber som leder en församling församling verksam både på Manhattan och i Brooklyn.

Vanligtvis är åsikterna delade bland New Yorks judar - särskilt om spänningen mellan Israel och palestinier. Många progressiva och sekulära judar i New York har varit skrapt kritiska till Israel. Det har i år ordnas flera protester mot premiärminister Benjamin Netanyahus ytterhögerregering.

Men sedan Hamas brutala terrorattackerna mot Israel har de flesta judar i New York lagt sina meningsskiljaktigheter åt sidan. Nu finns det en större enighet än någonsin tidigare, säger rabbin David Ingber till Svenska Yle.

– Det spelar ingen roll om du är till vänster, höger eller i mitten. Om du är ateist eller ultrareligiös. Hamasterroristerna attackerade oss för att vi är judar. Det här var ett uppvaknande för oss - det gav en känsla att vi som judar är del av en större familj. Den känslan nu är starkare än jag någonsin känt i mitt liv.

Ingber tillägger att kritiken mot Israel finns så klart kvar men många känner att det inte är rätt tid att vara kritisk.

– Israel befinner sig i krig och i krigstid måste vi stödja koalitionsregeringen. Proteströrelsen och allt det som hände före kriget kommer att återupptas när kriget är slut.

Men alla är inte helt av samma åsikt

Rabbin Amichai Lau Lavie som är född i Israel men bosatt i New York säger att han lagt sin kritik åt sidan för stunden och deltar i den gemensamma sorgen. Men har inte ändrat åsikt.

– Det nuvarande israeliska styret har misslyckats och bör bytas ut.

Lau Lavie säger att Hamas terrorattacker har fått många judar även i New York att fundera på sin framtid, hur man ska kunna leva ett tryggt liv som jude. Det gör att det finns en enighet inom det judiska samfundet.

Samtidigt har kritiken mot Israel bombardemang av Gaza ökat i USA i takt med den humanitära katastrofen förvärras. Också bland amerikanska judar i New York har kritiken mot den israeliska armens raketattacker som krävt tusentals civila offer i Gaza ökat.

Protester har ordnats i New York, och i Washington DC marscherade ultra ortodoxa judar tillsammans med palestinier förra helgen.

Rabbin Lau Lavie menar att man kan skönja starka åsikter framför allt bland ytterkanterna.

– De finns de som står endast bakom Israel och de som igen bara stöder palestinierna. Och dessa har blivit allt mer högljudda.

Rabbin David Ingber säger att han ber för att mänskliga lidandet skulle ta slut omedelbart.

– Jag ber för de oskyldiga barnen. Jag önskar vid Gud att det finns ett sätt att få ett omedelbart slut på detta. Både palestinska och judiska barn är Guds barn i mitt hjärta. Jag har svårt att se bilder på civila i Gaza som drabbas.

Men samtidigt säger Ingber att han anser att Israel inte har något val.

– Den israeliska armen måste utplåna Hamas som gömmer sig bland civila. Om inte, slår terroristerna till på nytt.

Han säger sig vara medveten om att opinionen mot Israel mycket väl kan vända.

– Vi riskerar att förlora västvärldens sympatier. Men samtidigt har vi ett ansvar att se till att 1300 judar inte slaktas på nytt.