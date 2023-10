Kurvig eller heroin chic – vem bestämmer hur kvinnokroppen ska se ut?

Världens största kryssningsfartyg är nästan klart – det 365 meter långa fartyget åker snart från Åbo varv till Karibien

Åbovarvet Meyer Turku kommer att bygga minst två systerfartyg till Icon of the Seas-fartyget under de kommande åren. Vd Tim Meyer har bosatt sig i Åbo och lär sig ivrigt det finska språket.