Bergsguide Fredrik Aspö: ”Jag har ett medfött behov av att utforska och se världen”

Färgerna skiftar i alla nyanser av turkost, blått, vitt och grått när Fredrik Aspö tittar upp mot det valvformade taket av blank is. Han står inne i en glaciärgrotta, under flera meter tjock is. Det här är hans senaste upptäckt.

– Det är tufft för det är så mycket ljus som kommer igenom fast isen är tjock.

För att komma ner till grottan har han firat ner sig genom ett hål i glaciärisen.

Han har fäst ett rep i en isskruv som han skruvat i glaciären. Repet har han kopplat ihop med sin klättersele. Det är nu han får utdelning för sin upptäckarlust.

9 min Upptäckarlusten fick Fredrik Aspö att bli bergsguide - Spela upp på Arenan

– Jag får en slags tillfredsställelse av att komma mig ut, upp och in till platser jag inte har varit förut för att hitta och upptäcka saker. Jag ser en stor mening i det.

Allting började hemma i Sibbo

– Då jag var liten sprang jag på bakgården i Söderkulla och hittade stenar och små klippor att klättra på. Småningom växte intresset för att klättra och jag ville klättra högre och mer.

Bildtext Fredrik Aspö och Katja Pekkalas äventyr tar dem både upp på fjälltoppar och ner i grottor. Bild: Lone Widestam / Yle friluftsliv,Norge,Lyngen,glaciärer,grottor,bergsguide,Steindalsbreen,Lyngseidet

Det här var innan han visste att man kan livnära sig på klättring. När han var liten fick hans pappa en bok där skribenten höll på att utbilda sig till bergsguide, och Aspö tvingade föräldrarna att läsa boken högt. Det var då han insåg att det finns ett sådant yrke.

– I tonåren vandrade jag på Halti i Kilpisjärvi och då kikade jag över gränsen hit till norska sidan. Det såg ut som sådana berg som jag vill klättra på. Och på den vägen är jag.

Bildtext En typisk guidelunch består av en bit ost, frukt och älgkorv. Att koka kaffe på turen är en självklarhet för Fredrik Aspö och sambon Katja Pekkala. Bild: Jaakko Posti vandring,vandring,friluftsliv,Norge,Lyngen,glaciärer,grottor,bergsguide,Steindalsbreen,Lyngseidet,kaffe

Efter många år av studier, vistelser och turer i fjällen både i Europa och i Norden är han sedan fyra år tillbaka certifierad bergsguide.

I själen är han en klättrare, men för att kunna livnära sig som bergsguide året om använder han skidor som extra verktyg. Vintertid i Lyngen tar han sina gäster på toppturer på skidor och på isklättring.

Bildtext Med isyxa, stegjärn, klättersele och en guide är det tryggt att gå på glaciärtur. Bild: Jaakko Posti vandring,vandring,friluftsliv,Norge,Lyngen,glaciärer,bergsguide,Steindalsbreen,Lyngseidet

– Inom klättring är det intressant att vara så medveten i ögonblicket, men skidåkning har ett fantastiskt flow. Men då man går över till mer brant skidåkning kommer också en teknisk aspekt in, och man måste vara 100 % närvarande.

Glaciären som döljer hemligheter

För att komma till glaciären Steindalsbreen måste man först vandra sex kilometer. Vandringen går längs forsen Gievdanjohka genom en vacker dal i höstglöd.

Glaciärtungan ligger på 500 höjdmeter.

Bildtext Aspö fascineras av alla fantastiska formationer i fjällen, naturen och djurlivet och ser en väldigt stor mening i att upptäcka. Bild: Jaakko Posti vandring,vandring,friluftsliv,Norge,Lyngen,Steindalsbreen,Lyngseidet,Dal

Det var under en vanlig glaciärtur med kunder som Fredrik upptäckte grottan. De kom till ett hål där glaciären hade kollapsat, men det var för riskabelt att fira ner sig den vägen.

– Vi hade gott om tid så vi fortsatte att undersöka glaciären och det var då jag hittade hålet. Jag kom ner i ett fantastiskt blått rum. Man kunde gå omkring i grottan i tunnlar, flera hundra meter. Det var speciellt.

Bildtext Flera år av snö och iskunskap gör att Fredrik och Katja rör sig tryggt på glaciärer. ”Det här är en torr glaciär utan snö, och då är det väldigt sällan att saker och ting händer plötsligt, för isen är ganska stabil.” Bild: Jaakko Posti friluftsliv,Norge,Lyngen,glaciärer,grottor,bergsguide,Steindalsbreen,Lyngseidet

Fredrik Aspö förmodar att hans iver för att upptäcka är medfödd – att han är en av dem som fötts med en upptäckargen.

– Det har forskats om det och ungefär 20 procent av människorna har en upptäckargen. Jag identifierar mig nog i den beskrivningen. Jag har ett inbyggt behov av att utforska och se världen.

Trots att världen har sett många upptäckare finns det mycket kvar att upptäcka.

– Det som driver mig är det som vi ännu inte har hittat – allt det där som vi ännu inte sett och allt som ligger där ute och väntar på att uppenbara sig.