Barbro Björkfelt: Hur vi talar gör oss till dem vi är

I föreställningen Storyn bakom Storyn, som nu finns på Yle Arenan, frågar sig dokumentaristen Barbro Björkfelt varför hon aldrig lärt sig sin pappas dialekt, brändiskan. Hon är rädd att dialekten ska dö ut, och en kulturskatt med den.

Jag tror på möten mellan människor. Riktiga levande möten där man befinner sig i samma rum, andas samma luft och känner samma atmosfär. Där tystnaden har en laddning och orden blir som bollar som har både en avsändare och en mottagare. Det är i såna rum det mänskliga språket är fött.

Här på bilden bakar jag tillsammans med min farmor i min pappas barndomshem på Brändö, Åland. Hur talade farmor och farfar egentligen? Säkert med inslag av brändödialekt, även när de talade med mig. Men jag tycker ändå deras språk var ganska nära mitt. Med facit på hand kan jag säga: kanske de omedvetet ”talade fint” med oss barnbarn som kom från Åbo?



I vintras började jag intressera mig för brändödialekten, brändiskan, till den grad att jag började göra en audiodokumentär om den. Men egentligen var det inte helt frivilligt. Tanken på att ge mig i kast med brändiskan kändes ungefär som att bada i iskallt vatten för första gången: väldigt lockande men framför allt skrämmande. När man sedan väl gjort det känner man en ny sorts värme och eufori, och vill inte sluta.

För att våga ta det första steget behövde jag en handfast knuff i rätt riktning



Den knuffen fick jag av svenska yles dramaturg Are Nikkinen. Jag hade dels anmält mitt intresse för att delta i föreställningen Storyn bakom storyn och dels, under en träff med Are, berättat om den unika och utrotningshotade dialekten på Brändö, med sina tre genus och specialljud med mera.



Sedan fick jag ett mail där det stod att jag är antagen till Storyn bakom storyn – och att urvalskommittén vill att jag berättar om arbetet med dokumentären om brändiskan. Herregud. Jag hade glömt bort hela samtalet med Are. Och jag ville verkligen vara med i Storyn bakom storyn. Att stå inför en riktig levande publik i tre olika städer och till och med på självaste Svenska Teaterns stora scen kändes som manna från himmelen efter många långa ensamma år av gnidande på mina TV-dokumentärer om vilka jag ibland frågade mig: ser nån dem?

Det här är Storyn bakom storyn Storyn bakom storyn är en föreställning gjord av Svenska Yle, där åtta av husets journalister berättar varsin viktig, berörande eller ögonöppnande historia som de upplevt i sitt arbete. Den livejournalistika föreställningen gavs under hösten i Karis, Jakobstad och Helsingfors. Nu publiceras den i två akter på Arenan. Syftet med föreställningen är att belysa den mångfald och den kompetens som finns på Svenska Yle.

Jag var alltså nu tvungen att börja dokumentera brändödialekten trots att jag var rädd. Rädd för att alla jag skulle fråga skulle säga nej. Rädd för att skämma ut mig med slutresultatet. Att skämma ut sig i etern och på internet är en sak, men att skämma ut sig i pappas hemby där också jag känner att mina rötter finns är mycket värre.

Jag började skriva mitt nummer för Storyn bakom storyn innan jag vågat fråga någon annan än pappa om de ville vara med i dokumentären. Det jag framför på scenen blir därför en känslosam och dramatisk historia som handlar mycket om pappa och mig. När jag sedan börjar med dokumentären på riktigt och får med mig brändöbor från olika byar som delar med sig av fina dialektord och lustiga anekdoter blir det mycket skratt och skoj. Och jag får också en förklaring till varför jag inte lärt mig min pappas dialekt, och varför alla brändöbor i min barndom började ”tala fint” när de talade med mig.

Identitet och gemenskap



Dokumentären är nu färdig och publicerad. Det var väldigt roligt att göra den. När jag skriver detta har dett gått en månad sedan jag och mina tjusiga kollegor stod på scenen och framförde våra Storyn bakom storyn. Själv var jag mest nervös inför den första publiken, den som såg genrepet i Stora Smedjans auditorium på Yle.

Bildtext Barbro Björkfelt på scenen i Karis under föreställningen Storyn bakom storyn med kartan på åländska Brändö i bakgrunden. Bild: Linus Westerlund / Yle dialekter,Brändö, Åland,dokumentärprogram,föreställningar (kulturella alster),dialektord

Själva turnén kulminerade som sagt på Svenska Teatern i Helsingfors, som är den föreställning som filmades och nu visas på arenan och i Yle fem. Lite extra fjärilar i magen gav tv-kamerorna den sista kvällen, men den nervositeten är inget emot vad jag nu, när det är dags för publicering, känner inför tanken att alla brändöbor snart kommer att kunna se föreställningen och ta del av mina stapplande försök att tala brändiska.

Språkvetaren Eva Sundberg, som studerat brändiskan, och medverkar i min audiodokumentär ”Snälla, lär mig din dialekt” säger att språk, dialekt, handlar om identitet och gemenskap, och därför blir så känsloladdat.

Jag tänker att dialekten är ett rum som öppnas och stängs. Benita Granlund från Åva berättar om flera tillfällen i barndomen och ungdomen då skärgårdsborna blivit mobbade för hur de talade. Det är en viktig orsak till att man inte vill tala dialekt med utomstående.

En annan är att man är rädd att den andra inte ska förstå. Och sist men inte minst kan det vara plågsamt att lyssna när någon, som inte gör det bra, försöker tala den dialekt som är så nära knuten till ens egen person.

Det är det nervositeten inför publiceringen handlar om för mig; sårbarheten i att erkänna att jag skulle vilja höra till.

Jag skäms över att klampa in i ett rum som är intimt och bara nästan mitt.

Trots min egen skam och nervositet ville jag göra allt detta, och har visst känt mig väl mottagen och uppmuntrad av brändöbor när jag väl kom igång. Det hela har varit väldigt roligt.

