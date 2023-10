Ulrika Nettelblad från Åland vinnare i Solveig von Schoultz-tävlingen med en kuslig novell som utspelar sig på ett tåg

Hon är läkare i psykiatri och flyttade 2016 från Sverige till Åland. Efter att hon blev finsk medborgare fick hon delta i novelltävlingen och vann den med detsamma.

Rekordmånga bidrag, sammanlagt 205 noveller, tävlade i år om vinsten i SFV:s skrivtävling för över 30-åringar, Solveig von Schoultz-tävlingen. Ulrika Nettelblad i Mariehamn kammade hem första pris för novellen Tåget.

Ulrika Nettelblad är född och uppvuxen i Uppsala, bosatt på Åland, och har skrivit sedan hon var fyra år. Att vinna första pris i Solveig von Schoultz-tävlingen betyder oerhört mycket.

– Priset är en ovärderlig uppmuntran att fortsätta skriva. Efter att jag lämnade in novellen var jag väldigt ledsen, för jag kände att jag hade en berättelse men var övertygad om att jag inte hade lyckats realisera den, berättar Nettelblad.

Jag växte upp på ett tåg. På tåget var vi bara kvinnor. En gång hade det funnits män, men min uppväxt skedde i en tid när man var rädd att männen skulle behövas någon annanstans. ur Ulrika Nettelblads novell Tåget

Nyhetsartiklar, dödsannonser, samtal med främlingar hon haft när bussen är försenad, texten ovanför, recepten i kokböcker – de vardagliga inspirationskällorna för skrivandet är många.

En doldis

Ulrika Nettelblad är en doldis inom den finlandssvenska litteraturscenen därför ringde vi upp henne för att få veta mera om henne.

Vem är Ulrika Nettelblad?

– Jag bor på Åland men kommer från Sverige, uppvuxen i Uppsala. Jag har bott på Åland sen 2016. Jag jobbar som läkare här. Det var så jag kom hit. Men jag skriver också och skriver mycket, men jag har inte skrivit så mycket som noterats i Svenskfinland.

Varför flyttade du till Åland?

– Jag hade kompisar som hade jobbat här så jag kom hit och provade på det. Och så är det väldigt lugnt och tryggt och barn- och familjevänligt, så det passade bra att få ihop livet och fortsätta jobba här och så blev jag kvar.

Har du publicerat någonting tidigare?

– Jag har inte gett ut någon bok men jag har fått en del andra utmärkelser. Jag vann en stor tävling i Sverige 2012 som heter Lilla Augustpriset. Jag har också fått ett hedersomnämnande i novelltävlingen Åland skriver. Och så har jag skrivit lite krönikor och recensioner för tidningar.

Den metalliska doften från rälsen genom det öppna kupéfönstret en het dag, samma doft som smaken hos spenatsoppan vi åt om vintrarna. ur Ulrika Nettelblads novell Tåget

Bloggen

Ulrika har också en välbesökt blogg som heter Ulrika Nettelblad – en som skriver. Det hon skriver där kallar hon för ett berättande bloggande. Hon beskriver det så här:

– Att utnyttja det faktum att bloggen är en plats där orden får rum. Bloggen handlar om att skriva, att läsa, att vara mamma, att vilja leva enklare genom att välja bort så att det som blir kvar är sådant man faktiskt valt.



Har du alltid skrivit?

– Ja, det skulle jag säga. Jag började försöka skriva skönlitteratur när jag var jätteliten, så fort jag lärde mig skriva. Jag var kanske fyra år eller så.

Ulrika tycker om att rita bilder, men sen vill hon berätta stora historier kring vad som händer kring bilderna. Ulrikas dagistant

Men du är läkare? Har du inga ambitioner att välja skrivandet som ett yrke?

– Det fanns väl alltid med som en tanke men jag hade nog en ganska klar uppfattning om att jag ville ha ett ”jobb jobb”, någonting tydligt och konkret. Just för att hålla skrivandet fritt.

Bildtext Så här tänker jag mig tåget som rullar fram i Ulrika Nettelblads vinnarnovell Tåget. Bild: © juha metso/All Over Press ånglok,tåg

– Tidigare hade jag en tanke att vilja skriva på heltid i något skede, men nu tänker jag att jag inte skulle trivas med det. Men jag vill alltid ha möjligheten att göra något annat än bara skriva. Det finns ett intresse för att skriva berättelser i det längre formatet, att skriva romaner, men det kanske är inte så viktigt att försörja sig på det, tänker jag.

Prismotiveringar

Första pris, 5 000 euro, går till Ulrika Nettelblad, Mariehamn, för novellen Tåget.

Från första meningen väcker Tåget intresse och författaren visar både mognad och kunskap om genren genom gestaltning, tydliga personporträtt och en kittlande underton om att något är fel. Den vuxna läsaren förstår mer än huvudpersonen som är ett barn och det oskyldiga blandas med det accelererande brutala.





Andra pris, 3 000 euro, går till Jessika Kriss Holmlund, Åbo, för novellen En tredje testikel eller Toki toki!

Uppsluppet och med gott humör avhandlas i denna vindlande text både högt och lågt. Berättarens uppmärksamma och empatiska blick på världen och jaget överraskar och vidgar horisonter. Lekande lätt rör sig texten via en avvärjd dödsdom till på bränt kaffe på bensinmacken med livslusten formligen osande.





Tredje pris, 2 000 euro, går till Marie Metso, Malmö, Sverige, rötter i Kyrkslätt, för novellen Sorgmantlarna.

Sorgmantlarna är en varsamt tecknad text som sakta kryper in under läsarens skinn och slår rot. Beskrivningarna av berättelsens centrala plats, farfaderns hus, med sin tesamling, sina gamla naturböcker och uppstoppade sorgmantlar skapar en säregen, hotfull men eterisk stämning. Via fantastiska element växer texten till något helt annat än en vanlig uppväxtskildring.





Ett hedersomnämnande går till Johanna Dikert, Helsingfors, för novellen Grottkvinnan.

Dikert följer i Erica Jongs fotspår då hon låter bitterhet, humor och groteska bilder rädda sina karaktärer från ett liv som moraliska förebilder. Istället får vi ta del av Mia, vars första tanke så fort hon fött sin dotter är att ha sex, hellre än att amma.





Ett hedersomnämnande går till Synnöve Rabb, Helsingfors, för novellen Jagaren, en satirisk inblick i tidningsredaktionens absurda värld. Med ett starkt öga för detaljer visar Rabb hur det viktigaste i livet sällan är det mest uppskattade eller välbetalda. Pluspoäng för ett vackert slut där tiden ordagrant upphör.



Ny tidtabell för SFV:s skrivtävlingar 2024

Från och med 2024 arrangeras SFV:s skrivtävlingar, Arvid Mörne-tävlingen för under 30-åringar och Solveig von Schoultz-tävlingen för över 30-åringar, med samma tidtabell: 15.3–15.6.2024. Tävlingarna har olika juryn och prisutdelningarna ordnas på Helsingfors bokmässa i oktober 2024.