Amerikanska medier: Friends-stjärnan Matthew Perry är död

En av skådespelarna i den på sin tid omåttligt populära tv-serien Friends har gått bort. Matthew Perry hittades död i sitt hem.

Flera amerikanska medier har gått ut med nyheten om Mathew Perrys död. Närstående har ännu inte bekräftat det, men bland andra produktionsbolaget bakom Friends, Warner Bros., har redan gått ut med sina kondoleanser.

Matthew Perry blev 54 år gammal.

Han hittades i sitt badkar. Dödsorsaken är ännu oklar, men enligt polisen finns det inget som tyder på brottsliga handlingar. Perry har tidigare pratat om sitt drogmissbruk, men inga droger hittades på platsen.

Från barnskådis till superstjärna

Perry föddes 1969 och redan som barn hade han skådespelardrömmar. Han gjorde sin tv-debut 1979 i en episod av dramaserien 240-Robert, och han medverkade i flera filmer och tv-serier som barn och ung man.

Perry började bli ett återkommande ansikte i tv-rutan i och med roller i serier som Boys Will Be Boys och Home Free och en del filmer under 1980-talet och början av 1990-talet, men det stora genombrottet väntade ännu runt hörnet.

År 1993 ska Perry ha jobbat på ett manuskript till en tv-serie om vänner som träffas och är roliga. Till Perrys förtret nobbades serien, tv-bolaget NBC gav motiveringen att de redan har en liknande serie under arbete.

Skam den som ger sig, Perry besätmde sig för att provspela för NBC:s serie. Det var år 1994, och slutresultatet smällde riktigt högt. Matthew Perry fick rollen som Chandler Bing i tv-serien Friends. Serien kom att bli ett av sin tids största popkulturfenomen, serien sänds fortfarande på tv-kanaler världen över.

De övriga fem huvudkaraktärerna spelades av Lisa Kudrow, Courtney Cox, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc och David Schwimmer – tv-serien gjorde dem alla till superstjärnor.

Chandler Bing var filuren med torr och sarkastisk humor. Under seriens gång fattade Bing tycke för kompisen Monica Geller, vilket fick publiken i extas och kärlekshistorien blev ett centralt tema i serien.

Friends producerades 1994–2004. Under de senare säsongerna var serien så populär att skådespelarna lyckades förhandla till sig ett kontrakt som gav dem en miljon dollar per avsnitt.

Trots envisa rykten om en comeback tog det länge innan den blev av. År 2021 var det dags, då talk show-värden James Corden fick i uppdrag att leda en specialsändning där Friends-stjärnorna blickar tillbaka på de mest minnesvärda stunderna och platserna i serien.

Utanför jobbet – problem med missbruk

Redan som ung hamnade Perry i missbrukarfällan. Han har berättat att han använde alkohol redan som 14-åring och senare också opioider.

Missbruket tog extra skruv under åren i Friends. Matthew Perry kände stor press på sig då han tvingades leverera roligheter och få publiken att skratta vecka efter vecka, vilket ledde till att han tog till rikliga mängder opioider.

Perry ska ha gått ner i vikt och vägde mindre än 60 kilogram under seriens mest intensiva år. Senare har han sagt att han inte klarar av att se på serien, eftersom han kan se så tydligt hur dåligt han mådde.

Han uppgav att han satte 7 miljoner dollar bara på rehabilitering från missbruk.

Trots svårigheterna hade han ändå roller i flera olika tv-serier och filmer efter Friends.

Ingen av de senare rollerna står ändå ut så mycket som hans porträttering av den unga, sarkastiska statistiknissen Chandler Bing – mannen med dålig tur i kärlek, men som ändå tar hem jackpotten när han gifter sig och bildar familj med sin vän Monica Geller.

Bildtext Stjärnorna i Friends på en promobild från år 1995, Matthew Perry längst till vänster. Bild: imago/United Archives/ All Over Press Lisa Kudrow,Matthew Perry,Jennifer Aniston,David Schwimmer,Matt LeBlanc,Courteney Cox

Källor: Los Angeles Times, TMZ, Rolling Stone