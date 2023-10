Världens största kryssningsfartyg är nästan klart – det 365 meter långa fartyget åker snart från Åbo varv till Karibien

Åbovarvet Meyer Turku kommer att bygga minst två systerfartyg till Icon of the Seas-fartyget under de kommande åren. Vd Tim Meyer har bosatt sig i Åbo och lär sig ivrigt det finska språket.

Den senaste tiden har uppemot 6 000 personer arbetat på Åbovarvet varje dag.

Världens största kryssningsfartyg, Icon of the Seas, är nästan klart. I slutet av november åker fartyget från Åbovarvet till Karibien och jungfruresan går från Miami i januari.

Varvets vd, Tim Meyer, ser med stolthet på allt som händer runt fartyget.

– Att bygga det här fartyget är ett utmanande projekt, men jag är stolt över varvsarbetarna och att det går att bygga ett sådant här på Åbovarvet, säger Meyer.

Icon of the Seas genomgår för tillfället ytterligare en sjöprövning.

Fartyget skulle åka redan på lördagskvällen, men avgången sköts upp. Efter klockan sex på söndagsmorgonen hade fartygen som assisterade vid avgången anlänt och sjöförsöket kunde börja.

Åbovarvets vd Tim Meyer har flyttat till Åbo och lär sig finska.

Under tio dagar testas fartygets maskiner och de viktigaste funktionerna. Fartygets prestationsförmåga visas också för kunden. Samtidigt fortsätter arbetet på fartyget.

Åbovarvet Meyer Turku har beställningar till 2026. Royal Caribbean Group har beställt två andra kryssningsfartyg i samma storleksklass som Icon of the Seas. De kommer att vara färdiga 2025 och 2026.

TUI Cruises-bolagets Mein Schiff 7-fartyg byggs också för närvarande på Åbo-varvet.

– Jag är säker på att det kommer en ny order, men jag är osäker på när, säger Tim Meyer om fortsättningen.

Icon of the Seas Öppna Längd: 365 meter

Bredd vid vattenlinjen: 48 meter

Bredd som mest: 65 meter

Antal däck: 20

Passagerarmängd i normala förhållanden: 5 610

Maximalt antal passagerare: 7 600

Besättningsmängd: 2 350

Åbo tävlar med europeiska varv

Åbovarvet konkurrerar om nya beställningar särskilt med andra europeiska varv. Enligt vd Tim Meyer är de Åbovarvets största konkurrenter.

– Vår expertis är den bästa och vi har ett starkt nätverk. Konkurrensen är hård, för i andra länder stödjer staten varven.

Många rederier som Viking Line och Finnlines har nyligen beställt fartyg från Kina.

Det nyaste fartyget från Kina är Finnlines Finnsirius, som började gå mellan Nådendal och Kapellskär i september.

Tim Meyer medger att kinesiska varv också är med i konkurrensen om beställningar.

– Kina har stora planer, men utvecklingen har gått långsammare än vi förväntat oss. Kinesisk varvsindustri är en strategisk industri och stöds starkt, säger Meyer.

Icon of the Seas ska åka till Karibien i slutet av november.

Kryssningsresandet behöver stärkas

Tim Meyer konstaterar att för att få nya beställningar krävs det naturligtvis att kryssningsmarknaden växer och att folk vill resa med fartyg. Enligt honom har varvsindustrin redan återgått till ungefär samma nivå som före coronapandemin.

Å andra sidan pågår globala kriser och krig.

– Den allmänna osäkerheten har ökat på grund av världskriser. Det underlättar inte att få beställningar, säger Meyer.

Specialforskare Tapio Karvonen från Åbo vetenskapspark, som följt fartygstrafiken under lång tid, uppskattade för Yle tidigare under hösten att kryssningstrafiken är i ett uppbrott. Rederier ändrar rutt för sina fartyg efter efterfrågan. Enligt honom uppstår konkurrensen i finska vatten särskilt gällande godstransporter.

Icon of the Seas, som byggs på Åbovarvet, är dock på väg till Karibien och är främst gjord för kryssningsresor.

Icon of the Seas är världens största kryssningsfartyg.

Chefen övar entusiastiskt finska

I den tyska företagsgruppen Meyer Group ingår förutom Åbovarvet också två tyska varv, Meyer Werft i Papenburg och Neptun Werft i Rostock. Jan Meyer har lett Åbovarvets verksamhet sedan 2014. Hans bror Tim Meyer började som varvets vd i september 2020.

Tim Meyer har lärt sig finska. Han försöker prata finska varje dag på jobbet och i butiker och restauranger.

– Det är viktigt för mig att bo i Åbo och inte bara besöka stället från Tyskland. Jag jobbar tillsammans med människor och ser vad som händer på varvet hela tiden.

Artikeln är en översättning av Yle Turkus artikel ”Maailman suurin risteilyalus on lähes valmis – 360-metrinen laiva lähtee pian Karibialle Turun telakalta”, skriven av Minna Rosvall. Artikeln översattes av Pontus Nyqvist.