Snökanorna jobbar hårt varje natt – om en vecka öppnar Vörå skidcentrum upp för säsongen

Om en vecka väntas Vörå skidcentrum öppna sitt första skidspår för säsongen. Nu återstår det bara för snökanonerna att göra sitt jobb och att få ut fjolårets snö på banorna.

Det kalla vädret och den nyfallna snön innebär att skidsäsongen står för dörren. På Vörå skidcentrum har snökanonerna varit igång i lite mer än en vecka.

– Vi har nästan bara kunnat ha igång dem under natten eftersom det blivit för varmt dagtid. Vi har kört dem i sex till sju timmar om nätterna, säger Anders Wikström som är anläggningsskötare på Vörå skidcentrum.

Förutom snökanonerna så har man även till hjälp snö från förra året. Snön har plogats ihop till en stor hög som täckts av presenningar och mattor för att skydda den från att smälta bort.

– På tisdag morgon kommer två hjullastare som börjar köra ut snön. Vi hoppas att vi har ut all snö vi lagrat till torsdag kväll.

Skidspåren öppnas den 6 november och enligt Wikström kommer ett spår på 3,5 kilometer då vara i skidbart skick.

Väntar ni er att många entusiastiska skidåkare kommer?

– Det tror jag nog. Vörå skidcentrum brukar vara ett populärt ställe.

Anders Wikström har mycket jobb framför sig den kommande veckan för att få skidspåren klara. Bland annat ska den här snöhögen spridas ut.

Tävling på kommande

Tor-Leif Häggman är ordförande och tränare för Vörå IF:s skidsektion och ser framemot att kunna utnyttja skidspåren igen.

– Vi är absolut taggade. Det är roligt att ha ett så fint skidcentrum som sin hemmaarena. Vi har många ivriga barn och ungdomar som väntar på att få sätta på sig skidorna.

Den här skidsäsongen, närmare bestämt i mars 2024, kommer Vörå IF tillsammans med Oravais IF och IF Femman arrangera skidtävlingen Hopeasompa, eller Silvertrissan som den också kallas. Tävlingarna är Finlands största barn- och ungdoms skidtävling och arrangeras på Vörå skidcentrum.

– Det kommer locka drygt 500 barn och ungdomar.

Hela högen med fjolårets snö ska spridas ut på banorna.

Lyckligt lottade i Vörå

Häggman är lättad över att se snö redan i oktober.

– Det är otroligt roligt att ha stora delar av banan snötäckt redan i oktober. Det är ofta ett orosmoment för oss här på västkusten.

Även om Häggman tycker att rullskidåkningen är ett bra komplement för skidåkning så behövs snö att träna på.

– Här i Vörå har vi en otroligt fin rullskidåkningsbana som vi kan använda, så vi är lyckligt lottade i Vörå.

När skidspåren öppnar berättar Häggman att de ska åka skidor så mycket som möjligt vid Vörå IF. Skidgrupperna för de yngre barnen börjar ändå lite senare.

– Det blir lite trångt i spåren och då blir det svårt att arrangera bra träningar för dem. Därför kör vi barmarksträning med dem tills vi får en stor planyta att vara på. Då kan de också leka och göra annat roligt på skidorna än att nöta skidspår.