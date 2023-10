Expert om den djupdykande Helsingforsbörsen: ”Ett lyxproblem för småspararen”

Helsingforsbörsen har sjunkit i över två års tid. Experter uppmanar ändå småspararen att vara tålmodig och fortsätta sitt långsiktiga sparande.

Den som har investerat sina pengar på Helsingforsbörsen har under en lång tid kunnat följa med den plågsamma utvecklingen där värdet på aktierna bara fortsätter och fortsätter att sjunka. Totalvärdet på Helsingforsbörsen har nu sjunkit till historiskt låga nivåer.

I dagens Slaget efter tolv diskuterades vad som pågår på Helsingforsbörsen och vad småspararen borde göra för att inte drabbas av panik.

I diskussionen deltog Lasse Corin, chefsekonom vid Aktia, ekonomiska experten Martin Paasi från Nordnet och Sven-Eric Holmström som är placeringsutbildare.

Holmström är inte särskilt nedslagen av de sjunkande börskurserna utan tycker tvärtom att läget på placeringsmarknaden just nu är riktigt intressant. Det har till exempel blivit lönsamt att placera i räntepapper igen, säger han.

Sven-Eric Holmström utbildar småsparare.

– För första gången på 12-13 år har ränteplaceringar blivit ett verkligt konkurrenskraftigt alternativ, konstaterar Holmström.

Han säger att ränteplaceringar idag kan ge upp till 8-10 procent i avkastning, vilket är mer än aktierna i genomsnitt ger.

– Så nog finns det ju häftiga möjligheter!

Holmström menar att man kan få en jättebra förväntad avkastning på ränteplaceringar till en mycket låg risk, men det samma gäller också för aktier.

– Det är ju köpläge! Man kan aldrig veta när marknaden vänder men just nu det är förmånligt både vad gäller räntor och aktier. Så vi har ett lyxproblem! menar Holmström glatt.

Den som investerar i aktier ska sitta stilla i båten, blunda och härda ut och inte göra några hastiga åtgärder då aktiemarknaden dyker. Men kan det någon gång finnas orsak att göra sig av med aktier som djupdyker?

– Rent generellt: när bolaget går dåligt på grund av att det själv såsar till sin verksamhet, eller då ett bolag är kraftigt övervärderat så då ska man ut, säger Holmström.

Han konstaterar också att finländarna är dåliga på att sprida på riskerna. Det bästa skulle vara att investera i cirka 20 olika bolag, med jämn fördelning.

– Men så gör vi ju inte! Finländarna har ett par tre bolag i sin portfölj och de heter Kempower, QT och Harvia och sen då det smäller så gråter vi lite mer än indexet gråter. Där kan vi lära oss! Skulle vi vara bättre på diversifiering så skulle vi ha lägre stress med vårt placerande, säger Holmström.

Han påminner om att det finns många finländska bolag som inte har sjunkit just alls på börsen, till exempel Wärtsilä.

Lasse Corin är chefsekonom vid Aktia.

Lasse Corin vill påminna om att det är jätteviktigt att också sprida placeringarna utomlands.

– På Helsingforsbörsen finns det 65 börslistade bolag, ute i världen finns det 65 000, säger Corin som menar att det aldrig tidigare har varit så här lätt att placera pengar utomlands.

Martin Paasi håller med om att spridning till utlandet är en viktig del av diversifieringen.

– Om du jobbar i Finland så ska du ju helst spara dina pengar någon annanstans. Så att när det går dåligt i det egna landets ekonomi så går det också dåligt för dina placeringar. Då är det bättre att ha sina placeringar investerade någon annanstans, säger Paasi.

Martin Paasi uppmuntrar alla att spara och placera sin pengar. "Det är alltid en bra dag att börja spara" säger han.

Paasi konstaterar att det är ett faktum att en tredjedel av de finländska hushållen har det kärvt ekonomiskt just nu. Trots det uppmanar han alla att spara långsiktigt och regelbundet med en liten summa.

– Man kan spara 15 euro per månad. Gör det konsekvent och långsiktigt, direkt i aktier eller via billiga indexfonder som ska kosta rejält under 0,5 procent per år.

Paasi konstaterar att man inte ska försöka spara för stora summor per månad, utan så att det påverkar vardagen så lite som möjligt. Det är en förutsättning för att man ska klara av att spara konsekvent och långsiktigt.

– Sen kan det komma perioder då också 15 euro är för mycket och då kommer förstås familjen först. Men det är alltid en bra dag att börja spara, uppmuntrar Paasi.

Lyssna på hela samtalet i Slaget efter tolv med många goda råd till småspararen, men som också diskuterar hur den geopolitiska osäkerheten och framför allt spänningarna i Kina drabbar de finländska bolagen.

