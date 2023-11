Titanic och My Way kan vara tröstemusik för någon som saknar och minns – kantorn Eric-Olof Söderström uppfyller de sörjandes önskemål

Musik kan påminna oss om en nära människa som har gått bort, därför kan valet av sånger vid en minnesstund vara både personligt och överraskande.

Kantorn Eric Olof Söderström försöker tillmötesgå alla önskemål och ser en trösterik trend inom sorgemusiken.

Eric-Olof Söderström har tre fullskrivna nothäften med egna arrangemang. Det första häftet togs i bruk 2006 då han började arbeta som kantor i Borgå svenska domkyrkoförsamling.

På Alla helgons dag minns vi nära och kära genom att tända ljus men kanske också genom att spela och sjunga sånger som vi förknippar med den avlidne.

Han bläddrar i häftena och visar exempel på musik som människor velat att han skall spela vid olika tillfällen men som det inte har funnits noter till.

– Titanic, Benny Anderssons Tröstevisa, My Way som Frank Sinatra sjöng, Candle in the wind…

Tidigare var musikönskemålen mera standardiserade. Det fanns ett tiotal musikstycken som alltid spelades eller sjöngs på Alla helgons dag, idag finns det en betydligt större musikalisk variation i önskemålen, förklarar kantorn.

– Människor kommer med sina egna önskesånger. Vid en jordfästning kan en anhörig vilja ha en speciell låt som den avlidne tyckte om.

Musiken har nog en stor betydelse för mig och säkert för många andra. Eric-Olof Söderström, kantor

Detektivarbete att hitta rätt låt

Ibland uppstår vissa problem eftersom önskemusiken, i motsats till standardrepertoaren, sällan har färdiga noter att tillgå.

– Då brukar jag lyssna på musiken och skriva ner den, för att kunna återge den på jordfästningen.

Processen inbegriper ett visst mått av detektivarbete. Först gäller det att hitta rätt låt och gärna artisten som framför den.

Det är vanligt att människor kommer ihåg musik utifrån sina egna anteckningar och det kan hända att låten heter någonting helt annat på riktigt, konstaterar Eric-Olof Söderström.

Det finns två vägar att gå när man väljer musik. Det finns den lite allvarligare linjen, och så en klar trend är att man vill höra någonting ljust och trösterikt. Inte för tungt, sägs det ofta. Eric-Olof Söderström, kantor



Benny Anderssons Tröstevisan hör till Eric-Olof Söderströms personliga favoriter och är en sång som han ofta spelar.

Han lyfter också fram andra stycken av Benny Andersson som passar bra att spela, t ex Guldet blev till sand, från musikalen Kristina från Duvemåla.

– Från en äldre repertoar gillar jag och spelar ofta Händels Lascia ch´io pianga ur operan Rinaldo, på svenska Dagen är nära.

Till den mer traditionella klassiska repertoaren på Alla helgons dag hör olika requiem som också spelas på konserter, bl a Mozarts Requiem, och satsen Lacrimosa, tårarna.

– Lacrimosa är väldigt fin och vacker. Det är sorgemusik, men med upplyftande komponenter. Den är konstigt nog både och.

Eric-Olof Söderström spelar gärna musik av olika genre



Populärmusik på orgel

Det kan vara lättare att söka sig fram inom populärmusiken, men det behöver inte vara det som styr musikvalet, menar Söderström.

– Väldigt ofta handlar det nog om den musikaliska omgivning man lever i och vilken musik man själv, den avlidne och de anhöriga lyssnar på.

– De som lyssnar på klassiskt är nog i minoritet, men det finns ju många olika genrer av musik. Och alla går lika bra att spela.

Det finns dom som först är skeptiska till att spela Eric Clapton på orgel, och inte förstått att det låter så bra, också på orgel.

– För mig spelar det ingen roll vilken genre det är. Jag kan arrangera om största delen av repertoaren på orgeln.

Populärmusik låter bra också på orgel.

Söderström får ibland respons som visar att musiken bringar tröst till de sörjande.

– Människor kommer ibland fram till mig efteråt för att tacka och säger att det har varit trösterikt och att det blev en lättare tillställning, just för att musiken var lite upplyftande.

Som kantor får Eric-Olof Söderström och församlingen dela både mörker och ljus tillsammans med människor under årens lopp.

– Vi är med på dop, skolgudstjänst, bröllop och begravning. Jag har sett långa bågar i människors liv.

Kantor Eric-Olof Söderström intervjuas av Monica Slotte i Yle Vega efter radiogudstjänsten på Alla helgons dag 4.11.

Stämningsfull andakt i radio och tv

Vi firar en stämningsfull andakt på Alla helgons dag, med Svenska lutherska evangeliföreningen i Evangeliska Centret i Vasa.

Liturg och predikant är Tomas Klemets och som kantor fungerar Niklas Lindvik. Medverkar gör också Projektkören under Niklas Lindviks ledning och ungdomskören Evangelicum som leds av Henrica Lillsjö, som också är försångare i gudstjänsten. Kompgruppen består av Niklas Lindvik på flygel, Jonathan Stenlund på elbas, David Forsblom på slagverk och Tom Bergman på flöjt. Rufus Hedengren står för tv-regin.

Andakten sänds den 4.11 kl. 12.00 i Yle Fem och samma dag i radio kl. 13.03 i Yle Vega och på Arenan.