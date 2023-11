Bergfest i Pargas lyfter fram unga musiker och ger ungdomarna en plats att samlas: ”Det har varit överraskande hur mycket folk som kommer hit”

På lördag ordnas ungdomskonserten Bergfest på Bergvalla i Pargas. I höst är det första gången som de unga är med och arrangerar och konsertkvällen brukar locka många unga.

Det är liv och rörelse på föreningshuset Bergvalla i Pargas några dagar innan höstens ungdomskonsert Bergfest går av stapeln. Bergfest ordnades första gången i fjol och kom till tack vare Åbolands Ungdomsförbunds (ÅUF) projekt Unga har ordet.

Vid ett mötesbord i salen sitter sex ungdomar och diskuterar inför kvällens planeringsmöte. Alla ungdomar ingår i olika band som ska spela på lördag.

– Det är ett jätteroligt tillfälle för att få spela framför riktig publik. Det är mycket roligare än att bara spela i garaget och det är en jättebra erfarenhet, säger Robin Enlund från Cruel Departure.

– Stämningen brukar vara ganska ”kova” och det brukar komma jättemycket folk. Det har varit överraskande hur mycket folk som kommer hit, säger Atte Weppling från Cruel Departure.

”Det här är vår första spelning någonsin”

Naguborna Jonna Andersson och Linnea Nordqvist från bandet Dead-End Girls, uppträder för första gången på Bergfest. Deras band är relativt nytt och de har repeterat tillsammans i ungefär två månader. De spelar rock och punk.

– Det här är vår första spelning någonsin, så det är ganska nervöst, säger Andersson.

– Det är nervöst, men jag har själv varit på Bergfest förut, så jag tror nog ändå att det går helt bra, säger Nordqvist.

Bildtext Linnea Nordqvist och Emma Andersson är lite nervösa inför lördagens spelning, men de tror ändå att det går bra. Bild: Carmela Johansson/Yle Pargas

På Bergfest spelar fem band från Nagu, Pargas och Åbo. Banden heter Ashes Before Dawn, Blazing Steel, Dead-End Girls, The Law och Cruel Departure. Blazing Steel består av lite äldre bandmedlemmar, men i de övriga banden är alla bandmedlemmar under 20 år.

Bildtext Daniel Järnström från Blazing Steel, som består av medlemmar i 40- årsåldern, hoppas att ungdomarna även tar till sig deras musik. Bild: Carmela Johansson/Yle Pargas

”Bergvalla är ett mysigt ställe”

Både Cruel Departure och The Law har spelat på Bergfest de två tidigare gångerna. The Law spelar rockmusik med influenser från 80-tals metall, medan Cruel Departues spelar death metal.

– Det är roligt att få spela, vi har inte spelat live nu på ett tag. Bergvalla är ett mysigt ställe, då det är så litet, säger Alvar Svartsjö från The Law.

– Vi spelar samma death metal som tidigare gånger, men det här är vår andra spelning där majoriteten av låtarna är våra egna, säger Benjamin Airosto från Cruel Departure.

Bildtext Både Cruel Departure och The Law kommer från Pargas och medlemmar känner varandra bra. Bild: Carmela Johansson / Yle Pargas

Bergvalla är inte så bekant från tidigare

Föreningshuset Bergvalla är än så länge inte så bekant för ungdomarna, men det blir mer bekant hela tiden.

– Även om jag är från Pargas så har jag inte rört mig mycket här som yngre. Det är ganska synd att man inte har varit med på några evenemang här tidigare. Det har ordnats LAN här och det skulle ha varit roligt att delta också då, säger Weppling.

Det blir allt färre föreningar som ordnar program för unga. Vad tror ni att det kan bero på?

– Kanske det beror på att resurser dras bort och att man inte tror att folk kommer. Man kanske tror att det finns bättre ställen att vara på, men det finns det inte, säger Svartsjö.

Bildtext Föreningshuset Bergvalla ligger flera kilometer från Pargas centrum, men trots det har många unga hittat till ungdomskonserterna. Bild: Carmela Johansson / Yle Pargas,föreningshus

”Det finns inte så många ställen att hänga på för unga”

När det gäller unga som hänger i Pargas centrum och skapar oro, så medger ungdomarna att det inte finns så många ställen att träffas på. Weppling berättar att han förr gärna hängde på parkeringsplatser i centrum, men att han nu har vuxit ur det.

– Många tycker om att hålla på med fordon, mopeder och sådant i ung ålder. Det skulle vara bra om det skulle finnas en parkering eller vägraka, som man skulle kunna utöva den här hobbyn utan att bryta mot lagen, säger Weppling.

Även för de som bor i skärgården kan det vara svårt att hitta platser att vara på och det ordnas inte så mycket program för ungdomar.

– Det finns inte så jättemycket att göra i skärgården. Sådana här evenemang är ju trevliga för alla, säger Andersson.

”Ända sedan jag gick med i styrelsen har jag drömt om att ordna sådana här konserter”

Föreningen Kamratförbundet i Skären rf, som verkar i föreningshuset Bergvalla, är de som ansvarar för arrangemangen för Bergfest.

– Ända sedan jag gick med i styrelsen har jag drömt om att ordna sådana här konserter och nu i och med ÅUF:s projekt Unga har ordet, så fick vi den hjälp vi behövde för att komma igång. Efter det har det rullat på med eget maskineri med hjälp av sponsorer, fonder och andra samarbetspartner, säger Alex Sihvonen, som är viceordförande för Kamratförbundet i Skären.

Bildtext Alla är samlade inför kvällens planeringsmöte på Bergvalla. Bild: Carmela Johansson / Yle Pargas

”Då vi vet att det blir en rolig kväll är det lätt att orka”

Precis som många andra föreningar har även föreningen i Bergvalla funderat på vad för verksamhet som kunde locka ungdomar. Men nu verkar föreningen åtminstone ha hittat ett koncept som intresserar, konstaterar föreningens ordförande Fredrika Sihvonen.

– Det har varit fullt hus de tidigare gångerna och det tyder på att det finns behov för det här. Vi tror att det är jätteviktigt att ge ungdomarna en möjlighet att uppträda på en scen. Vi har även sett några unga på andra evenemang vi har ordnat, säger Fredrika Sihvonen.

Bergfest är ett rusmedelsfritt evenemang med fritt inträde för under 20-åringar. Även för äldre besökare är inträdet lågt, så att det inte ska vara ett ekonomiskt hinder att delta.

Tanken är att Bergfest ska fortsätta också i framtiden. I våras ordnades Bergfest för andra gången och föreningen tror att det är lämpligt att ordna evenemanget två gånger per år.

– Bara vi hittar finansiering och har möjlighet att ordna det, så fortsätter vi nästa år igen. Det är ganska mycket talkotimmar som krävs, både från föreningens och från bandens sida. Men då vi vet att det blir en rolig kväll, är det lätt att orka, säger Fredrika Sihvonen.

Bildtext Fredrika och Alex Sihvonen, med sonen Vidar, medger att det är mycket jobb att ordna konserten. Men de tycker ändå att det är värt det. Bild: Carmela Johansson/Yle Pargas

Varför ska man då komma på Bergfest på lördag?

– Det är roligt att se band live, det är väldigt annorlunda än att bara sitta framför datorn och lyssna, säger Enlund.

– Den här känslan här inne är så bra, då här är många människor och det är också bra musik, säger Svartsjö.

– Musik med instrument har lite fallit bort den senaste tiden med hiphop och elektronisk musik. Även om vår musikstil kanske är lite hårdare än vanliga ungdomars smak, ser man ändå att det är många som beundrar kunnandet av att spela ett instrument. Det är bra, säger Weppling.

Ungdomskonserten Bergfest ordnas på lördag 4.11 vid Bergvalla. Dörrarna öppnas kl. 18 och kl. 19 börjar det första bandet spela.