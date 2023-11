Hundratals köade för vaccin innan dörrarna öppnades – 400 kölappar delades ut på en kvart under Åbos vaccinevenemang

Hundratals människor köade för att få corona- och influensavaccin i Åbo. Vaccinationsevenemanget inleddes klockan 9 på lördagsmorgonen vid Tallbackens hälsostation.

Enligt personerna på plats hade kön varit flera tiotals meter lång redan en timme innan dörrarna öppnades. De första 400 kölapparna delades ut inom 15 minuter.

Personalen på plats bedömer att man kommer hinna vaccinera 700-800 personer under dagen.

– Vaccin räcker till alla, men tiden kan komma emot, säger en anställd som delar ut kölappar.

Sex timmar i kön

Pirjo Henriksson, Merja Akkanen och Marja-Liisa Uzbjakov berättar att de ställt sig i kön vid halvniotiden. Framför dem fanns över hundra personer.

Henrikssons man fick köa i sex timmar för att få corona- och influensavaccin förra veckoslutet.

– Först tre timmar utomhus och sedan tre timmar inomhus. Han var bland de sista som hann få sitt vaccin. En del av de som köade var tvungna att åka hem utan vaccin, säger Henriksson.

Vaccinationsevenemanget vid Tallbackens hälsostation får inte högt betyg av damerna, även om förbättringar gjorts.

– Det här känns inte modernt. Liknande vaccinationsevenemang borde ordnas på varje hälsostation i Åbo. Då skulle det fungera, konstaterar Henriksson.

Merja Akkanen, Marja-Liisa Uzbjakov och Pirjo Henriksson började köa en halv timme innan dörrarna öppnades.

Lärt sig av förra helgen

Staden ordnar allmänna vaccinationsdagar för personer som tillhör en riskgrupp i Åbo under två helger i november. Egentliga Finlands välfärdsområde fick mycket kritik för vaccinationsevenemanget som ordnades förra helgen i Åbo. Hundratals personer fick stå i kö i flera timmar i kylan för att få vaccin.

Välfärdsområdet meddelade att de gjort förbättringar i arrangemangen inför de kommande vaccinationsdagarna. Vid Tallbackens hälsostation delade man ut kölappar under lördagen och de som köade fick vänta inomhus.

Frivilliga från Röda Korset hjälpte personalen att dirigera alla som väntade på sin tur. De som fått en kölapp med ett högt nummer uppmanades att åka hem och komma tillbaka då den egna turen närmade sig.

Vaccin ges utan tidsbokning vid Tallbackens hälsostation också i morgon klockan 9-15.30. Nya vaccinationstider har öppnats för vardagskvällar. De går att boka elektroniskt via eHälsoservice eller under vardagar per telefon på numret 02 266 0159.

