Medier: Sanna Marin ger ut bok

Medier har fått uppgifter om att den förra premiärministern Sanna Marin (SDP) bland annat kommer att ta upp förhållandet till medier i en bok.

Enligt Helsingin Sanomat och Iltasanomat förbereder sig den förra premiärministern Sanna Marin (SDP) att ge ut en bok.

Ett textprov uppges finnas hos finländska förlag som har lagt anbud på boken. Enligt HS:s uppgifter handlar boken bland annat om Marins relation till media.

HS vet inte om anbudstävlingen redan är löst.

Iltasanomat var först med att rapportera om Marins bokprojekt. Enligt IS uppgifter handlas rättigheterna till boken av den amerikanska byrån William Morris Endeavour (WME) och namnet på boken skulle vara Our Turn: Fearless Leadership for a New Generation.

Också författaren och litteraturforskaren Merete Mazzarella har hört om boken. Hon skriver på Facebook: ”Varför tycks ingen här i Finland tala om att Sanna Marin har skrivit en bok? Det är av en tysk bekant som är litterär agent jag har hört om den, den finns på engelska hos en amerikansk agent, den lär heta Our Turn och de riktigt stora förlagen bjuder nu över varandra för att få ge ut den.”

Iltasanomat säger sig ha fått bekräftat från flera pålitliga källor att William Morris Endeavour (WME) i USA förhandlar om rättigheterna till boken.

Det är oklart om Marin skrivit boken helt på egen hand eller om någon har hjälpt henne med projektet.

Marin lämnade politiken

Genast efter det förra riksdagsvalet meddelade Marin att hon skulle lämna sitt uppdrag som SDP-ordförande.

– Ibland måste vissa dörrar stängas för att nya ska kunna öppnas i framtiden. Jag börjar mitt arbete som riksdagsledamot nästa vecka, och jag hoppas att jag ska kunna leva ett lite lugnare liv när det här ansvaret inte längre ligger på mitt bord, sa hon.

Marin sa att då att hon skulle fortsätta som riksdagsledamot och att hon inte erbjudits några internationella uppdrag.

I september bad Sanna Marin om att bli entledigad från sin tjänst som parlamentsledamot efter att ha utsetts till strategisk rådgivare vid det brittiska Tony Blair Institute.

I oktober meddelade hon att hon avgår som ledamot i Tammerfors stadsfullmäktige eftersom hon permanent flyttat från Tammerfors till Helsingfors.

