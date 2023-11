Den finlandssvenska kören Exaudio vann prestigefylld tävling

Den finlandssvenska diskantkören Exaudio har haft stor framgång vid Grand Prix of Nations.

Den finlandssvenska diskantkören Exaudio har fått guld och vunnit Grand Prix of Nations i den prestigefyllda internationella körtävlingen European Choir Games and Grand Prix of Nations i kategorin för kammarkör. Exaudio fick även guld i kategorin för sakral musik i Grand Prix of Nations.

Exaudio, som består av ett tjugotal sångare från hela Svenskfinland, deltog i två olika kategorier i den öppna tävlingen i European Choir Games och Grand Prix of Nations; kategorin för kammarkör samt kategorin för sakral musik.

Exaudio vann guld i de båda kategorierna i den öppna tävlingen och kvalade direkt till Grand Prix of Nations.

”Exaudio tävlade med ett mångsidigt och krävande program så jag är otroligt stolt över kören och dess prestation”, kommenterar körens dirigent Hanna Kronqvist i ett pressmeddelande.

Totalt 63 körer från olika nationer deltog i European Choir Games and Grand Prix of Nations som ordnades i Norrköping under den gånga veckan. För Exaudio var det andra gången man deltog i en internationell körtävling.