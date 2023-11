”Frihet till pappa” – Luis Diaz räddade Liverpool från ett magplask mot Luton och firade med känslosam hälsning till sin kidnappade pappa

Luiz Diaz räddade Liverpool i Premier League – mitt under mardrömslika veckor. Efter det sena målet skickade han en hälsning till sin kidnappade pappa.

Luton var några minuter från att stå för Premier League-säsongens hittills största sensation. Tahith Chong satte sent 1–0 hemma mot Liverpool, men fem minuter in på tilläggstiden kom räddningen för storlaget.

Luis Diaz kom in efter baklängesmålet och till slut kvitterade colombianen.

Målfirandet ringade in det som har dominerat i Liverpools lag under den senaste tiden. Diaz drog upp sin matchtröja och under den fanns en tröja med en hälsning till pappa.

Diaz föräldrar kidnappades i Colombia i oktober och pappan är fortfarande fängslad. ”Frihet till pappa” var Diaz känslosamma hyllning till sin pappa.

– Det var ett vackert ögonblick, men det ändrar inte situationen. Det viktigaste är att hans pappa blir frisläppt. Det känns fint att Luis ville vara här med oss. Han gav oss ett väldigt viktigt mål, det var viktigt och känslosamt för honom, säger tränaren Jürgen Klopp till Sky Sports.

Diaz har inte funnits med i truppen i de senaste ligamatcherna, men i dag var han tillbaka.

– Vi visste inte hur länge han skulle orka spela, men det är inte det viktiga. Han gjorde mål, men vi vill se en positiv utveckling i Colombia.

”Hade inte vår bästa dag”

Klopp berömde motståndaren Luton – den lilla, uträknade nykomlingen som spelar på slitna Kenilworth Road.

Och som den arenan gungade då Tahith Chong gav Luton ledningen sent.

– Före matchen hade jag inte varit nöjd med det här, men det var ett rättvist resultat. Vi hade inte vår bästa dag, säger Klopp.

Krysset tog upp Luton ovanför strecket. Laget har tagit sex poäng på sina elva första matcher i Premier League.

– Vi växer för varje match och vi vill skapa en stämning här som gör det svårt för alla motståndare, säger Chong.