Rävsundsbrons skick fortsätter att försämras – nu börjar planeringen av en ny reservbro

Tidigare i höstas meddelade NTM-centalen att den tunga trafiken på Rävsundsbron blir enkelriktad för att minska slitaget på bron. Nu börjar man bygga nya vänteområden på båda sidorna av bron och planera en reservbro österom den nya bron.

Trafiken på Rävsundsbron mellan Pargas och S:t Karins blir enkelriktad i februari 2024 för att minska belastningen på bron. I november under vecka 45-46 börjar man bygga nya filer på båda sidorna av bron, där den tunga trafiken kan vänta på att släppas över bron. Den tunga trafiken släpps sedan över från ena sidan av bron till den andra från ett håll i taget, och trafiken styrs med hjälp av trafikljus.

Den övriga trafiken stoppas endast för den tid då körfältet för tunga fordon töms. Trafikmängden på Skärgårdsvägen är ändå så pass livlig att även små stopp lätt orsakar trafikstockningar. NTM-centralen kan inte med säkerhet säga hur mycket trafiken eventuellt överbelastas.

Genom att den tunga trafiken blir enkelriktad kan belastningen minskas avsevärt, eftersom tunga fordon som kör i olika riktningar inte möts på bron. Enligt Närings- trafik och miljöcentralen är det här en innovativ lösning som inte använts tidigare i Finland eller de övriga nordiska länderna.

Rävsundsbrons skick försämrades snabbare än väntat efter sommaren, och i september meddelade NTM-centralen att den tunga trafiken blir enkelriktad för att minska belastningen.

NTM-centralen betonar att det fortfarande är tryggt att köra på bron.

Ny reservbro börjar planeras

Även om brons skick försämrades snabbare än väntat under sommaren, så har läget hållits stabilt under hösten enligt myndigheterna. Bron skador har ändå förvärrats under hösten och man kan inte vara säker på att de åtgärder man nu vidtar är tillräckliga. Därför börjar man nu planera en reservbro öster om den nya Rävsundsbron.

Planeringen av reservbron inleds i november och tar cirka 3 månader. Ett separat beslut fattas om eventuellt byggande av reservbron. Man kan bli tvungen att bygga en reservbro om enkelriktad trafik av den tunga trafikens inte räcker till för att minska belastningen på bron och brons skick fortsätter att försämras.

I så fall skulle all trafik flyttas till reservbron. Byggandet av reservbron tar cirka 6 månader och kostnadsberäkningen preciseras under planeringen.