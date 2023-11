Ingåbon Tove Ramstedt har länge drömt om ett eget spinneri – när hon träffade rätt kumpan blev drömmen verklighet

För några månader sedan startade Finlands kanske minsta spinneri sina maskiner. På Linkulla spinneri i Ingå vill man belysa den finska ullens utmärkta egenskaper.

Ingåborna Tove Ramstedt och Henna Kvarnström har på varsitt håll drömt om att starta ett eget spinneri. När duon träffades för första gången våren 2023 blev planerna snabbt konkreta.

Under sommaren lärde sig Tove Ramstedt och Henna Kvarnström spinna garn och under hösten flyttade maskinerna in i en lada intill Linkullasjön i Ingå.

Tove Ramstedt förklarar att garntillverkning är komplicerat och består av många olika moment, men trots att de har många maskiner som hjälper till består spinneriprocessen också av mycket handarbete, säger hon.

På Linkulla spinneri vill man också fästa extra uppmärksamhet vid ullen som råvara.

– Den alpackaull vi köper in kommer i påsar med djurets namn på. Därför namnger vi också garnnystanet som vi tillverkar efter namnet på det djur som försett oss med råvaran, berättar Tove Ramstedt.