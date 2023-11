Vega ❤️ country – nu får du vara med och skapa en kväll fylld av countrymusik!

I år är det 100 år sedan den första countrylåten, ”Little old log cabin in the lane”, spelades in. Det firar vi med att låta countrymusiken flöda i flera timmar i Vega!

Cowboyhatt, gitarr och texter med allt från olycklig kärlek till mord, whiskey och småstadsliv. Det är vad countrymusiken består av. Genren har sina rötter i USA:s sydstater och deras ursprungliga folkmusik.

Kända countrytolkare genom åren är Hank Williams, Johnny Cash och Dolly Parton. I dag är musikstilen bredare några av de största Chris Stapleton, Morgan Wallen och Taylor Swift med sin countrypop.

I countryn älskar jag melankolin, instrumenteringen och de berättande texterna om kärlek, hopp och längtan och om kampen om att leva. Jill Johnson, countryartist

Onsdagen den 15 november klockan 17:30–21:00 bjuder vi på en helkväll fylld av country. Camilla Andelin och Peter Fahllund är programledare, och mellan 18–19 har de också sällskap av musikredaktör och countrykonnässören Sebastian Bergholm.

Och det är du som väljer musiken! Berätta för oss vilken din favoritcountrylåt är! Och skriv varför låten är så bra, eller varför inte vad det är med country som du gillar så mycket!