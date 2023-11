Här är Egentliga Finlands största skattebetalare – toppnamnet betalade över 18 miljoner

I den här artikeln tar vi en närmare titt på de som tjänat mest i Egentliga Finland.

I dag har uppgifterna över vem som betalat mest skatter under fjolåret publicerats. Det gäller ändå att minnas att över en femtedel av finländarnas inkomster inte syns i de offentliga skatteuppgifterna, enligt de beräkningar som Skatteförvaltningen har gjort för Yle.

Finländarna har igen betalat rekordmycket skatt. Under fjolåret samlades det in 35,4 miljarder euro i privatpersoners inkomstskatter, vilket är en miljard euro mer än 2021.

Här i Egentliga Finland är det Pekka Kopra som ligger överst på listan med nästan 54 miljoner euro i beskattningsbar inkomst, och han är ny på listan. Kopra sålde förra året sitt Versowood Group till sin bror, vilket gav honom stora inkomster under 2022.

Som tvåa kommer Lauri Tapio Mäenpää, med strax över 12 miljoner euro i inkomst. Han är grundare av snabblånsföretaget LVS Brokers.

På tredje plats har vi byggherren Heikki Vaiste, som är en stor investerare inom fastighetsbranschen. Hans söner Matti och Mikko Vaiste, som också arbetar inom fastighetsbranschen, kommer på fjärde och femte plats med inkomster på ungefär 7 och en halv miljon euro var.

Topp tre från den förra skattedagen

Förra skattedagen toppades listan i Egentliga Finland av Hannu-Jukka Helander, med över 21 miljoner euro i totala inkomster och över sju miljoner euro i betald skatt. Helander är på fjortonde plats på den nationella listan. Helander har en lång karriär inom bankväsendet och känns igen från sitt företag Lähirahoitus.

Andra plats 2022 i regionen fick Moskvafödda Maria Severina med en inkomst på 18 miljoner euro och 6 miljoner euro i betalda skatter. Severina var också kvinnan med högst inkomst i hela landet och landade på en nittonde plats på den nationella listan. Severinas inkomster steg högt 2018 då hon sålde företaget HyTes.

Are Saarinen med en inkomst på 14 miljoner euro skatteåret 2021. Han betalade strax under fem miljoner euro i skatt och är vd för IT-företaget Cloudia Oy, som håller på med projekt och avtalshantering via digitala molntjänster.