Coronavågen belastar avdelningarna på Vasa centralsjukhus: ”Som tur är det inte många som behöver specialsjukvård”

Höstens coronavåg syns även inom Österbottens välfärdsområde. Chefsöverläkare Peter Nieminen säger att de har en stadig mängd patienter som kommer in till akuten, men få allvarliga fall. Samtidigt är det även köer för coronavaccineringar.

Covid-19 börjar bli en av flera virussorter som cirkulerar under årets gång. Just nu ser landet ut att vara inne i en våg, så även Österbotten. Men läget är ändå långt från så dramatiskt som under pandemiåren.

– Vi såg faktiskt en snabb ökning här för två, tre veckor sedan. Om vi ser på avloppsvattnet så ser man ju en dramatisk uppgång av virusmängden i avloppsvattnet. Men vi har inte sett någon dramatisk ökning ändå av antalet patienter, som dock är hög, som vårdas, säger Peter Nieminen, chefsöverläkare vid Österbottens välfärdsområde.

Kan du säga hur många det är som söker vård för covid-19 och sina symtom?

– Man ser en stadig mängd på akuten som kommer in. Sedan vårdas de på olika bäddavdelningar. Som tur är det inte många som behöver specialiserad sjukvård, alltså av de som söker vård.

Svår andnöd har minskat. Det ser man inte alls på samma sätt och det var ju oftast den största orsaken att man hamnade på intensiven i början Nieminen om hur sjukdomsbilden för covid-19 ser ut nu.

Enligt Nieminen är de covidpatienter som behöver vård nu sådana som skulle behöva vård oberoende vilket virus som smittar dem.

– Oftast är det personer med ett nedsatt allmäntillstånd eller som har allvarliga underliggande sjukdomar. Då behövs det bara en liten knyck till i form av en virusinfektion.

På Vasa centralsjukhus har de bara haft en covidpatient på intensiven under hela hösten, enligt Nieminen.

Mildare symptom

Nieminen säger att läget nu är mycket annorlunda jämfört med för två år sedan, med mildare symptom som mer börjar likna influensasymptom.

– Det är feber, hosta, allmänna förkylningssymptom, muskelvärk och huvudvärk. Svår andnöd har minskat. Det ser man inte alls på samma sätt och det var ju oftast den största orsaken att man hamnade på intensiven i början.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har i veckan medgett att coronavaccinationerna kom igång för sent i förhållande till epidemiläget, vilket också lett till långa köer till vaccineringarna. Något som också syns i Österbotten.

– Tiderna går nog åt. Tyvärr får man inte tid riktigt snabbt, man hamnar att vänta några dagar eller en vecka för att få sprutan. Helst skulle man, förstås nu med facit i hand, ha vaccinerat lite tidigare, särskilt corona, säger Nieminen.

Nieminen säger att man försökt hitta den optimala tiden för att kunna ge både influensa- och coronavaccin samtidigt.

– Influensan brukar vara som värst på vårvintern och ger man den sprutan för tidigt är effekten lägre. Men nu när det här blev så hastigt med den nya (corona)vågen så kan man säga att man är lite sen med de här sprutorna.

Tre sprutor räcker bra för dem som inte hör till riskgrupper

”Hård belastning på avdelningarna”

Nieminen påpekar ändå att covid-19 inte är farligt för friska unga människor längre, men han är ändå orolig att ifall många äldre smittas innan de hinner få sprutan så kan läget bli värre.

– Vi ser en ganska hård belastning nu på avdelningarna. Vi har nästan en hel avdelning med covidpatienter, så det blir en extra belastning för vården.

Hur bra skyddar de nya vaccinerna?

– Det är en variantmodifierad version så det ger bra skydd, inte mot att man blir smittad men mot att man inte får allvarligare sjukdomsformer.

Vaccinerna riktas främst mot riskgrupper, hur ska övriga personer tänka med coronavaccin. Räcker det med de första doserna?

– Nog räcker det för friska människor. Långt över hälften har ändå insjuknat i corona något skede. Tre sprutor räcker bra för dem som inte hör till riskgrupper, säger Nieminen.

Nieminen vill också lyfta upp råden som många lärde sig utantill under pandemin. Det vill säga att sköta handhygienen och hålla avstånd under virussäsonger.

– Man har liksom glömt bort det när covid inte längre klassas som en allmänfarlig smittosjukdom. Folk tänker att det inte är något farligt längre, men nog är det för dem som hör till riskgrupper och äldre människor. Så var och en kan nu påverka den här situationen.