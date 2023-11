Stor oro i Vörå över förlorade vårdplatser: ”Patienterna på avdelningen är allt för tungskötta för att klara av vård hemma”

Österbottens välfärdsområde planerar att dra in 22 vårdplatser på den allmänmedicinska avdelningen i Oravais. I Vörå anser man att det här är ett för hårt slag och en för tuff förändring på servicenivån i kommunen.

Österbottens välfärdsområde ska spara pengar och ett sätt är att dra ner på vårdplatserna. Till sommaren ska 50 vårdplatser försvinna inom området.

I Vörå ska 22 platser försvinna. Dessutom finns det ett beslut från tidigare att lägga ner Solrosens serviceboende.

Enligt kommundirektör Jan Finne drabbas Vörå oskäligt hårt.

– Det tycker vi faktiskt. Kommunen själv har minskat tio platser inom äldreboenden och tidigare i år minskade välfärdsområdet på platser. Så vi tycker att det börjar bli ganska mycket som minskar i vår kommun, säger Finne.

Kommunstyrelsens ordförande Anna Bertills (SFP) är mest orolig för hur det här ska drabba folk på individnivå.

– När det är frågan om sådana stora nedskärningar och så många platser som det allmänmedicinska är, så får man ju fundera på vart alla ska ta vägen. Det är individerna som det här i slutändan drabbar.

I värsta fall åker en före med medicinsk kunskap och en annan kommer efter med maten Kjell Heir

Enligt Österbottens välfärdsområde ska allt fler äldre till exempel skötas hemma. Men det är inte så lätt, i alla fall inte i kommuner som är geografiskt stora till ytan.

– Personalen ska sätta mycket tid på att vara ute på vägarna. Sen är det ju inte samma trygghet som om man kan vara på en allmänmedicinsk avdelning vid behov, konstaterar fullmäktigeordförande Kjell Heir (SFP).

I Vörå finns omkring 500 fastbosatta skärgårdsbor. Är det ens möjligt att ordna hemservice så att det här fungerar och är tryggt?

– Man kan nog ifrågasätta det faktiskt. I värsta fall kanske det blir så att en åker före med medicinsk kunskap och en annan kommer efter med maten. Om man vill hårddra det här, säger Heir.

En annan sak som Vöråbor vill lyfta fram är ifall man faktiskt vinner något på det här.

– Jag antar att det blir minst lika dyrt, kanske dyrare till och med, konstaterar Göran Backman som verkar inom kommunalpolitiken men uttalar sig som orolig kommuninvånare.

– Hur attraktivt är det att bo i Vörå sedan om den här delen också försvinner. Det här är jätteallvarligt från många sidor, om man ser på konsekvenserna.

Oro för patienter och personal

Vöråbon Gunilla Jusslin har länge jobbat inom vården i kommunen och ser med oro på hur det här påverkar patienterna.

– De patienter som idag finns på avdelningen är allt för tungskötta för att klara av vård hemma och så har vi Solrosen som stänger. Där har vi ännu klienter kvar. De ska också placeras och de har sitt avtal att de ska finnas på ett effektiverat serviceboende, så jag tycker det här är helt omöjligt.

Oron är också stor för vårdpersonalen.

– Speciellt kunnandet som all vårdpersonal har, det borde vi ta till vara. Är det rätt att vi gör dem arbetslösa från sommaren?

– Vi har många unga duktiga sjukskötare som jobbar på allmänmedicinska avdelningen och samarbetet med läkarmottagningen har fungerat väldigt bra, så jag tycker det är synd om det här ska förstöras.

Personalen har bra förslag. Varför inte ta vara på det? Gunilla Jusslin

Enligt Backman har välfärdsområdet börjat i fel ända. Han anser att välfärdsområdet borde ha funderat på hur man kan få äldrevården och specialvården att rulla och hur man kan sköta det här på det mest enkla och ekonomiskt effektiva sättet.

– Nu är det bara 30 miljoner euro, that's it, nästa år 30 miljoner euro, that's it, och så ska det ner. Och då tar vi bara, dit for den avdelningen, där far den avdelningen – men är det smart?

Kommunikationen från välfärdsområdet är också något som både Backman och Jusslin önskar skulle ha varit bättre.

– Det tycker jag är dåligt skött. Vi ska kunna diskutera sådant här, personalen har bra förslag. Varför inte ta vara på det? frågar sig Jusslin.