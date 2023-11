President Martti Ahtisaari förs till den sista vilan på fredag – här kan du följa med sorgetåget

President Martti Ahtisaaris begravning äger rum i Domkyrkan i Helsingfors fredagen den 10 november. Färden från kyrkan till begravningsplatsen påverkar trafiken i Helsingfors centrum.

Jordfästningen i Helsingfors domkyrka pågår mellan klockan 13 och 14.30 under fredagen. Genast efter begravningen kommer en parad med ett tjugotal bilar köra kistan vidare till Sandudds begravningsplats.

Där deltar bara anhöriga och den högsta statliga ledningen.

President Ahtisaari begravs i samma område där presidenterna Mauno Koivistos, Urho Kekkonens och Risto Rytis gravar finns.

Rutten till begravningsplatsen går via centrum

Begravningsföljet startar från Senatstorget efter jordfästningen cirka klockan 14.45 och åker via Unionsgatan till Presidentens slott där det stannar i några minuter. Färden fortsätter sedan via Alexandersgatan till Mannerheimvägen och Arkadiagatan. Från Norra Järnvägsgatan fortsätter följet till Sandudds begravningsplats via Mechelingatan.

Det går att följa med sorgetåget längs gatorna, till exempel vid Senatstorget, framför slottet eller vid Mannerheimvägen framför Kiasma.

Alla kyrkklockor i Helsingfors ringer i cirka 45 minuter under sorgetåget. När sorgetåget är framme vid Sandudds kapell slutar de andra klockorna att ringa, och klockorna i Sandudds kapell börjar ringa.

Trafiken påverkas under eftermiddagen

Rutten för begravningsföljet är helt avstängd för allmän trafik.

För bilister är trafiken som mest utmanande mellan klockan 14 och 16. Förseningar i kollektivtrafiken kan också förekomma då följet åker genom centrum.

Det är inte heller möjligt att parkera längs rutten under den tiden. Polisen påminner om att flytta bort parkerade bilar gatorna som ingår i följets planerade rutt. Parkerade bilar har börjat röjas bort från och med torsdagsmorgonen.

Begravningsceremonin är öppen för allmänheten

Ahtisaaris begravning i Helsingfors domkyrka är öppen för allmänheten. Platserna i domkyrkan är begränsade och av kyrkans 1 300 tillgängliga platser är 800 reserverade för inbjudna gäster.

Begravningsgästerna har bjudits in enligt det diplomatiska protokollet och de anhörigas önskemål. Den högsta statsledningen i Finland hedrar president Ahtisaaris minne med sin närvaro på fredag.

I begravningen deltar också flera högt uppsatta internationella gäster, bland annat Sveriges kung Carl XVI Gustaf, Kosovos president Vjosa Osmani, Namibias president Hage Geingob och Tanzanias tidigare president Jakaya Kikwete.

Om du vill delta på plats gäller det därmed att vara ute i god tid. Allmänheten släpps in i domkyrkan från Senatstorgets sida klockan 11.30.

Svenska Yle sänder direkt från begravningen, så det går också att följa med ceremonin via sändningen på Yle Arenan och på Yle TV1.