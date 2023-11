Östersjösamarbete ska få fler turister att hitta till Finland året om: ”Vår mångfald har potential att skapa helt nya produkter”

Projektet ”Light in the Dark” vill förlänga turismsäsongen i Finland, genom att samarbeta med andra länder runt Östersjön. Målet är att utveckla produkter som gör Östersjön till ett attraktivt besöksmål.

Projektet Light in the Dark, ungefär ”ljuset i mörkret” på svenska, leds av Yrkeshögskolan Novia tillsammans med flera universitet, högskolor och turismorganisationer från Finland, Estland, Lettland, Litauen och Sverige.

Idén till projektet har funnits en längre tid och i torsdags ordnades en första träff med projektets samarbetspartners i Pargas.

– Det är ett projekt som handlar om att stödja småföretag i hela baltiska regionen. Målet är att vi ska skapa produktpaket som företagen kan använda i sin egen verksamhet, för att kunna attrahera besökare från andra regioner, säger Yrkeshögskolan Novias forskningsledare Hanna Guseff.

Bildtext Hanna Guseff hoppas att projektet leder till att allt fler internationella turister hittar till Finland året om. Bild: Carmela Johansson / Yle Yrkeshögskolan Novia,turism,Pargas

– Vi satsar alltså på lågsäsongen. I den här regionen finns det ingen snö och frågan är att vad man då kan sälja, och det är mörkret och kylan. Vi har under morgonen diskuterat vad man kan skapa för produkter kring det här temat, säger projektledare James Simpson.

Simpson konstaterar att det finns många likheter mellan länderna kring Östersjön. Genom att bygga ett varumärke kring det som förenar länderna, kan hela området få en bättre synlighet som ett potentiellt besöksmål för turister.

Bildtext James Simpson har arbetat med flera turismprojekt i Åboland. Han tror att Finland har mycket att vinna på att samarbeta med andra länder kring Östersjön. Bild: Carmela Johansson / Yle Pargas,Yrkeshögskolan Novia,turism

”Det är ofta de små enkla sakerna som är intressant för turister”

Light in the Dark-projektet finansieras av Interreg Baltic Sea och har en budget på 2,7 miljoner euro. Projektet pågår till slutet av januari 2027 och under projekttiden kommer det att ordnas verkstäder, kartläggningar och en pilotprocess under ett års tid där produkterna testas.

– Det är svårt att skapa nya koncept och nya tankesätt. Men när vi har en mångfald av länder, regioner och organisationer, så finns det en potential att skapa helt nya produkter. Det som också är viktigt är att lyfta fram det som är unikt för oss och det är ofta de små enkla sakerna som är vardag för de som bor i området. Det är ofta det som är intressant för turister, säger Simpson.

– Något som kommit upp i våra diskussioner är exempelvis bastun. Hur kan bastun kunna utvecklas till något som också kan bli en säljbar produkt för utländska besökare i Finland, säger Guseff.

Bildtext Cirka trettio personer från fem olika länder, möttes på Villa Apollo för en första planering av projektet. Bild: Carmela Johansson / Yle Pargas,turism

”Det är företagarna som utvecklar produkten, vi bara hjälper till”

I projektets första träff deltar främst personer som representerar högskolor och större turism- och marknadsföringsorganisationer. Men på sikt är målet att även involvera mindre turismföretag i projektet.

– Det är företagarna som utvecklar produkten, vi bara hjälper till att skapa konceptet. Vi har ännu inte bestämt hur vi gör, men tanken är att vi på sikt också ska ha ett helt praktiskt utbyte mellan företagare, säger Simpson.

– I projektets startskede kommer vi att ha mellan 25 och 50 företag med, men i slutet av projektet då vi ska sprida kunskapen är tanken att den här mängden ska mångdubblas. Eftersom vi har deltagare från fem olika länder, med kontakter i sina egna regioner, så har vi en ganska god möjlighet att få med oss många företag, säger Guseff.

Det har talats i många år om att förlänga turismsäsongen och det har också gjorts och görs projekt kring det här förut. Varför är det här projektet speciellt?

– Det som kanske är det viktigaste med vårt projekt är att vi börjar med en kartläggning av vad som redan gjorts och också en kartläggning vad besökarna och företagarna önskar. Vi kombinerar informationen från de här kartläggningarna och har det som grund då vi skapar de här produkterna, säger Guseff.

”Jag tror att vi kommer att lära oss mycket av varandra”

I projektet deltar ungefär tio projektpartners och på den första träffen i Pargas har ungefär 30 personer samlats. En av dem är Marie Östblom från Visit Stockholm Archipelago. Hon tror att länderna har mycket att vinna på att samarbeta med varandra.

– Jag tror att vi kommer att lära oss mycket av varandra. De som samarbetar bäst, de kommer att ha det häftigaste och mest attraktiva området att bo, leva i och besöka, säger Östblom.

Bildtext Marie Östblom tycker att det är roligt att äntligen träffa alla samarbetspartners, efter två års planering digitalt. Bild: Carmela Johansson / Yle turism,Pargas

Östblom påpekar att det är viktigt att komma ihåg de små företagen, som är de som levererar och skapar de produkter som gör ett område attraktivt att besöka.

– Om man sitter i Europa och ska välja ett naturområde att åka till, så kan man välja att åka på safari till Afrika, man kan åka till Svalbard eller Kanada, men man kan också åka till Östersjön och vårt fantastiska landskap. Det är det jag hoppas att vi kan skapa tillsammans, säger Östblom.