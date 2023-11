Suomela och Heljanko hjältar då herrlejonen drog ifrån Schweiz: ”Vi förvaltade våra lägen effektivt”

Finland inledde hemmaturneringen i Tammerfors med seger över Schweiz. Tremålsskytten Antti Suomela var tongivande framåt medan målvakten Christian Heljanko fixade nollan trots schweiziska försök.

Publiken i Tammerforsarenan fick vad den ville då Finlands herrlandslag i ishockey inledde sin hemmaturnering i EHT genom att slå Schweiz med 4–0.

– Vi var effektiva framåt och höll nollan hemma. Vi hade ju kunnat vara mer noga med pucken och tredje perioden blev lite stökig. Visst smickrar siffrorna oss något men vi gjorde en helt bra match, sa huvudtränaren Jukka Jalonen i Discoverys intervju efter matchen.

Tappara-keepern Christian Heljanko höll nollan i sin hemmahall medan Antti Suomela var vassast framåt med sina tre fullträffar.

Kännetecknande för alla finländska mål var att de kom på snabba eller halvsnabba kontringar.

Vesalainen spelar fram till Kuokkanen...

Första perioden bjöd på en matchbild som var riktgivande för fortsättningen. Det var jämna steg lagen emellan, men Heljanko som räddade och Finland som nätade.

Janne Kuokkanen slog in öppningsmålet knappa sju minuter in i matchen. Han var omringad av backar, men kom relativt ostört till skott mellan tekningspunkterna i anfallszon. Han fick en passning från sidan av HIFK:s landslagsdebutant Kristian Vesalainen och klämde in pucken bakom Reto Berra.

– Det var kul att göra mål. Det har ju varit lite flipperhockey, där puckarna studsar. Jag vill hjälpa laget och komma med i landslaget också i fortsättningen, sa Janne Kuokkanen i pausintervjun.

Precis innan målet hade schweizarna några lägen i andra änden, Den sista, ett skott från kanten av Valentin Nussbaumer, räddades med en snygg rörelse av Christian Heljanko.

... och Oksanen till Suomela

Finlands andra mål fyra minuter innan paus gjordes av Antti Suomela, som avslutade ett snabbt anfall genom att bryta in sig från kanten och näta. Motanfallet började efter parad av Heljanko.

Efter en händelsefattig andra period utökade Suomela Finlands segersiffror till 4–0 i den avslutande perioden.

Först kom Suomela och Ahti Oksanen genom planen. I anfallszon tog Oksanen pucken av Nussbaumer som hade ryggen till. Suomela fick passningen och slog in pucken i tom bur.

I slutminuterna var samma duo framme igen. Schweiz jagade kvittering utan målvakt, då Finland kom åt att kontra. Oksanen på mitten passade till Suomela som färdigställde sitt hattrick från kanten.

– Vi hade ju inte hemskt många goda lägen, men vi var effektiva, summerade Antti Suomela matchen.

Finland fortsätter turneringen med match mot Tjeckien på lördag och Sverige på söndag.