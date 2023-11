”Vilken otrolig grund vi fick på BoGy!” – tidigare studerande minns sin skoltid då Borgå gymnasium fyller 300 år

Skoltiden i BoGy har gett många minnen av färgstarka lärare, det fina biblioteket, gömda hemuler, gemenskap och penkisglädje.

Vad har du själv för minnen från Borgå gymnasium? Den frågan ställde Yle Östnyland sina läsare i webbartikeln om att gymnasiet firar sitt 300-årsjubileum med utställning och fest.

En hel del tidigare gymnasister skickade in minnen och små berättelser.

De äldsta minnena

Pärre gick i Borgå gymnasium 1957–1960 och hans bästa minne är: ”När vi vann Nutidsorienteringen, frågesport mellan alla finlandssvenska gymnasier.”

Rolle minns stunden då också flickor blev elever i Borgå gymnasium: ”Vi pojkar gick sju år i ”Lyce” och flickorna i ”Strömborgska” men vi var första ”studentkullen” från ”nya” Borgå gymnasium 1976 (efter skolreformen 1975).”

Att besöka biblioteket och se på de fina gamla böckerna har alltid fascinerat gymnasisterna. Så här Beni som gick i BoGy 1977–1980: ”Vi fick besöka det gamla biblioteket tillsammans med Folke och se den gamla bibeln.”

Bildtext Dagens rektor och gårdagens rektorer. Monica Johansson började jobba som lärare i gymnasiet 1992 och blev rektor 2003. Bild: Yle/Fanny Aaltonen Borgå,Borgå gymnasium,östnyland,monica johansson,rektor monica johansson

Galet vitsig – lärarna glömmer studenterna inte så lätt

”Minnen från Lyce tiden -71-76 är ju närmast lärarprofilerna som man hade. Som exempel Stenius i finska Anita och Wolmar i biologi, geografi och zoologi, Djupsjöbacka i musik, Paul Virtanen i gymnastik bara för att nämna några. Och att flickorna började gymnasiet hösten 1975”, skriver signaturen Svenssons Pelle.

”Toppenbra lärare! Bland andra historielärare Folke Nyberg, som också hade hand om skolans bibliotek. Det var en fin anda i skolan, skolbyggnaden med sin historia en pärla. På bänkskuddardagen sjöng vi för lärarna, med kända sångers melodier som fått ”nya” ord av eleverna. Alla lärare var inte lika nöjda … Studentexamen oförglömlig, rektor Elof Nyman satte studentmössan på elevens huvud framför alla i festsalen. Det var ju förstås dagen vi alla väntat på. En skola man aldrig någonsin glömmer. BÄST!”, skriver Pia som gick i BoGy 1983–1986.

Bildtext Borgå gymnasium grundades 1723 och under de hundra första åren var det Finlands enda gymnasium. Bild: Yle/Daniela Ilvonen Borgå,Borgå gymnasium,penkisdag,abiturienter

”Den bästa läraren var magister Folke Nyberg, han undervisade i historia och var lite sträng men också galet vitsig. Han fick mig att bli så intresserad av historia att jag fortsatte studera hissa och konsthissa på uni”, skriver Helena som gick i Borgå gymnasium 1990-1994.

”Visst var det lärarna. Några speciellt som vår dåtida historielärare och biologilärare. Skolans stämning och förstås festsalen och biblioteket dit alla fick gå i alla fall en gång under sin studietid”, skriver Vivi som gick i Borgå gymnasium 1987–1990.

”Trevliga och skickliga lärare. En fin och avslappnad stämning och en bra anda bland elever och lärare. Jag hade privilegiet att få citera Runebergs dikter tillsammans med två klasskamrater på Runebergsdagen både på skoltid och på Runebergsfesten som hölls i gymnasiets festsal på kvällen, på initiativ av min fantastiska modersmålslärare Bodil Lund”, skriver Susanna om sin tid i BoGy 1990–1991 och 1993–1994.

Kompisklickar och sammanhållning

”Det bästa minnet är nog sammanhållningen i gymnasiet både inom den egna årsklassen, men också på ett allmänt plan. Vi 99:or hade en jättebra gruppanda och fastän det fanns en del kompisklickar så umgicks vi som en enda stor grupp och hade allmänt taget roligt tillsammans”, skriver signaturen Abi 02.

”Sammanhållningen var otrolig! Vår årskurs var prestationsmässigt den sämsta på många år, men jag vågar påstå att få årskurser har haft lika stark sammanhållning och gemenskap”, skriver signaturen SnartVuxen som gick i BoGy 2017–2020.

Bildtext Goda vänner 2019. Bild: Lone Widestam abiturienter,Borgå gymnasium,penkisdag

”Fantastiskt fin sammanhållning bland eleverna i vår årskurs. Alldeles speciell, det tyckte lärarna också. Vi hade såå roligt! På 40-årsträffen för någon vecka sedan var tiotals kompisar på plats. Bra gäng!” skriver S som gick i BoGy åren 1980–1983.

”Alla de vänner man fick under gymnasietiden som fortfarande håller samman. Tiderna då man hängde i datasalen och spelade tillsammans under rasterna och håltimmarna var alltid roligt. Dessutom var de bästa och minnesvärda lärarna jag haft under min skolgång, från lågstadiet till universitet, från BoGy,” skriver Calle om åren 2009–2012.

Hemuler på vift

”Roligaste minnet måste nog vara sista ”vanliga” dagen då vi gömde cirka 30 stycken utprintade bilder på Hemulen kring hela skolan. Tanken var väl att lämna vårt avtryck på skolan. Hoppas och tror att de bäst gömda inte ännu är funna”, skriver SnartVuxen som tog studenten 2020.

Bildtext Så här såg det ut under penkis 2020. Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,Borgå gymnasium,bänkskuddardag,penkis,penkis 2020

”Penkis var nog en oförglömlig dag. Väldigt roligt program med show, lastbilsfärd och kryssning. Samhörigheten kändes extra stark mellan oss abin just då. Redan då började jag känna mig nostalgisk för gymnasietiden som då var på slutrakan, och jag minns att jag kände en uppskattning för alla klasskamrater och lärare”, skriver signaturen Abi 19.

”Julfesterna, penkis och allt det där som förgyllde gymnasietiden. Men också den högklassiga undervisningen, vilket jag insåg vikten av egentligen först på universitetet och nu som forskare. Vilken otrolig grund vi fick på BoGy! Och alla de där timmarna hos studiehandledaren gav verkligen resultat, tänker ofta tillbaka på de råd jag fick nu när jag hunnit längre i karriären”, skriver Erika som gick i BoGy 2005–2008.