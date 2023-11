Skådespelarna börjar jobba igen, men Hollywoods projekt dröjer – de här filmerna och serierna försenas

Nu ska filmkamerorna börja rulla igen i Hollywood efter flera månader av strejker. Många filmer och serier försenas ändå rejält.

Det amerikanska skådespelarfacket Sag-Aftra nådde en preliminär överenskommelse med studiorna i Hollywood i onsdags efter en 118 dagar lång strejk. Strejken avslutades på torsdag vid midnatt.

Avtalet är värt över en miljard dollar och innebär bättre löner och skydd mot AI-bilder för skådespelarna. Dessutom kan skådespelarna få en ny slags bonus för serier och filmer de medverkar i som streamas.

Överenskommelsen ska ännu ratificeras under fredagen, men skådespelarna kan och ska nu återgå till sina jobb, enligt facket.

Bild: Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID/All Over Press skådespelare,Stranger Things,Noah Schnapp

”Vi gjorde det”, skrev Stranger Things-skådespelaren Noah Schnapp på Instagram. Filmandet av serien har skjutits upp på grund av strejken.

Under strejken har skådespelarna inte fått skådespela, sjunga, göra stunts eller röstskådespela och inte heller medverka i intervjuer eller evenemang. De har inte heller fått gå på filmfestivaler eller premiärer.

160 000 skådespelare och andra inom industrin ingår i facket Sag-Aftra.

Bland annat de här filmerna försenas på grund av strejken

Strejken har försenat många tv-serier och filmer.

Walt Disney uppger att filmen Deadpool 3, som skulle ha premiär i maj, skjuts upp tills slutet av juli.

Filmen Captain America: Brave New World som var planerad till juli nästa år skjuts upp till februari 2025.

Marvel-superhjältefilmen Thunderbolts flyttas framåt till juli 2025 och filmen Blade till november 2025.

Paramount uppger att uppföljaren till Mission Impossible-filmerna, Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two, som skulle ha premiär 2024, skjuts upp med ett år.

Avatar-uppföljarna har också försenats rejält. Den tredje Avatar-filmen väntas ha premiär i december 2025, den fjärde 2029 och den sista uppföljaren i december 2031, skriver The Los Angeles Times.

Tv-serier som The Last of Us, Euphoria och The White Lotus väntas komma med nya säsonger tidigast år 2025.

Exempelvis de nya säsongerna av Netflixserierna Emily in Paris och Stranger Things har för tillfället inga premiärdatum.

Historisk strejk

Strejken var den andra att drabba filmbranschen i år: Manusförfattarna strejkade i nästan fem månader, deras strejk avslutades i september.

De två strejkerna har varit historiska och beräknas ha kostat 6 miljarder dollar. Manusförfattare och skådespelare strejkade samtidigt senast år 1960.

Källor: Reuters, AFP, AP, Los Angeles Times

Vilken film eller tv-serie väntar du på? Kommentera!