Affischnamnet uteblev i Olos – Petter Northug kom inte till start: ”Tuff träningsvecka”

Damer:

1. Pia Fink GER 3.25,04

2. Anna Svedsen NOR +0,01

3. Andrea Gulbrandsen NOR +0,43

4. Victoria Carl GER +3,10

5. Caterina Ganz ITA +3,44

6. Coletta Rydzek GER +7,63

Herrar:

1. Erik Valnes NOR 2.55,70

2. Mattis Stenshagen NOR +1.20

3. Lauri Vuorinen FIN +1.22

4. Even Northug NOR +1,68

5. Gjøran Tefre NOR +1,76

6. Harald Østberg Amundsen NOR +4,62