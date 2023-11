Urstark säsongspremiär av Iivo Niskanen – besegrade norsk sextett med klar marginal: ”Sådan här åkning räcker till i vilken tävling som helst”

Iivo Niskanen var i en klass för sig i säsongspremiären i Olos. Ingen av de många norrmännen på plats kunde utmana honom och Niskanen hade ett 23 sekunder stort försprång då tävlingen kommit halvvägs.

Kerttu Niskanen fick ingen vidare start på sin längdskidssäsong, men det fick brorsan Iivo Niskanen. På 10 kilometer klassiskt med intervallstart tog han en klar seger i Olos.

Det var norskt på placeringarna 2–7. Niskanen besegrade tvåan Mattis Stenshagen och trean med Martin Nyenget med cirka 25 sekunder. Pål Golberg, som tillhörde favoriterna, fick nöja sig med en fjärdeplats och var 35 sekunder långsammare än Niskanen.

Det var plattan i mattan från start för Niskanen. Halvvägs var försprånget till tvåan Stenshagen 23 sekunder och marginalen hölls sedan intakt under den andra halvan.

Efter loppet berättar Niskanen om varför det blev så.

– Federico Pellegrino startade 30 sekunder före mig. Planen var att åka i fatt honom och sedan ta rygg. Banan är tudelad: först går det uppför och sedan nedför.

– Jag bestämde mig ändå för att passera Pellegrino och sedan fick jag slita under det andra varvet, säger Niskanen till Yle.

12 s Iivo Niskanens intervju - Spela upp på Arenan

Niskanen var nöjd med sin insats.

– Vinstmarginalen blev överraskande stor med tanke på att det var en snabb bana. Åkningen kändes stark och det gick bättre än jag kanske hade tänkt mig.

Niskanen lät självsäker då han fick en fråga om formen.

– En sådan här åkning räcker till i vilken tävling som helst.

På söndag står 10 kilometer i fristil på programmet och Niskanen säger att han har bestämt sig för att ställa sig på startstrecket.

Resultat, 10 kilometer:

1. Iivo Niskanen, FIN 24.54,4

2. Mattis Stenshagen, NOR +24,2

3. Martin Nyenget, NOR +25,4

4. Pål Golberg, NOR +34,5

5. Erik Valnes, NOR +36,0

6. Mikael Gunnulfsen, NOR +38,8

7. Harald Amundsen, NOR +47,0

8. Thomas Westgård Maloney, IRL +47,1

9. Federico Pellegrino, ITA +52,4

10. Markus Vuorela, FIN +52,6

14. Juuso Haarala, FIN +1.02,2

15. Ristomatti Hakola, FIN +1.04,1

19. Kalle Parantainen, FIN +1.15,1

21. Ville Ahonen, FIN +1.20,3