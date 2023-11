Musiktest: Vilket album var Green Days första listetta och vem bröt mot lagen?

Gammal hederlig hårdrock, new wave, funk och pojkbandspop - allt ryms med i den här upplagan av Svenska yles Musiktest!

Testa dina kunskaper i pop och rock och briljera för dig själv eller tävla med kompisen och se vem som får flest poäng! Varför inte ha en liten tävling på jobbet under kafferasten eller över en liten fredagspilsner efter dagens värv på puben runt hörnet?

Varje fredag kommer tio nya frågor av varierande svårighetsgrad här på svenska.yle.fi. Ämnesområdena rör sig mestadels inom de musikstilar som kan kallas något slags pop och rock, men kan även gälla soul, funk, blues, punk, heavy och så vidare.

OBS! Från och med den 1 december behöver du ett Yle-konto för att kunna göra musiktestet. Skapa ett Yle-konto på adressen svenska.yle.fi/yle-konto om du inte redan har ett från tidigare. Och det roliga är ju att du då kommer att kunna jämföra dina svar med hur andra inloggade personer svarat!

Get Jiggy Wit It! Eller något. Have fun!