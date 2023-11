Nomineringarna till årets kvinnliga friidrottare är klara – de här gör upp om titeln

Tutotränaren Jonne Virtanen är i hetluften igen. Så sent som förra veckan blev Virtanen så arg på ett domslut att han kastade in flera objekt på isen under en match. Nu blir han avstängd i ytterligare match.

Mestis disciplingrupp har nämligen granskat en artikel som MTV publicerade 5.11.2023. I artikeln kritiserar Virtanen domarna i flera matcher. Han beskriver många situationer och hur de har dömts fel. Dessutom ber han om en jämlik behandling.

I ett pressmeddelande berättar Mestis att Virtanen är avstängd i en match. Dessutom bötfälls klubben Tuto på 1000 euro.

Enligt Mestis pressmeddelande är det tillåtet att kritisera domarna, men endast till en viss gräns.