Goda nyheter för biovänner i Hangö – Kino Olympia fortsätter med ny ägare

Kino Olympias företagare Eeva och Keijo Alanen är riktiga arbetsmyror. Men hårt arbete leder till gott rykte, som i sin tur innebär tillgång till filmer som lockar publik. Så lyder parets framgångsrecept.

En höstkväll i november (13.11) är det mörkt och folktomt på Hangös centrala gågata Berggatan.

En skylt lyser ändå inbjudande och det är den lokala biografen Kino Olympias. Trots att det är en helt vanlig måndagskväll, visar företagarna Eeva och Keijo Alanen två filmer: en inhemsk och en actionfilm. Under veckoslut kan de ge upp till tre, fyra visningar.

Det här är ett koncept som rullat på året om, i ur och skur, i över 20 års tid. Men nu står biografen inför en milstolpe i sin historia, för Alanens har just tagit de första stegen för att gå i pension.

– Det känns ändå bra att veta att verksamheten fortsätter, säger Keijo Alanen.

– Visst har det ibland varit tufft, men vi har tagit saker som de kommer och blickat framåt, säger Eeva Alanen och tillägger att man aldrig får ge upp.

Personlig betjäning bär frukt

Eeva är den som biobesökaren först träffar när hen stiger in i nedre våningen av biografen, som andas orörd funkisstil.

Mitt i salen finns en glaskur med tidstypiska paneler i trä och bakom en liten rund lucka tar Eeva emot betalningar och ger ut biobiljetter. Från kuren kan besökaren fortsätta till godisdisken där Keijo säljer dricka och sött och salt. Paradprodukten är popcorn som poppas på plats i en maskin.

Hangö,biografier

– Så klart ska det dofta av färska popcorn i en bio, säger Eeva.

– Jag minns inte riktigt när vi skaffade den men den har nog hängt med ända sedan början, säger Keijo om popcornmaskinen.

Förutom att värna om kulinariska upplevelser har företagarna varit noga med att bevara den speciella atmosfär som inredningen från sent 1940-tal bjuder på. Den nuvarande biosalongen är från år 1946, då föregångaren brann upp under krigen. Före krigen fanns det flera biografer i Hangö och enligt Keijo ska det ha funnits en bio i just den här fastigheten sedan 1919.

Färska popcorn hör till upplevelsen när man går på bio.

– När jag började vara här och öva att sköta biografen så blev jag förälskad i inredningen. Nu när vi ger över till en ny företagare så har jag sagt att jag vill att den består, säger han.

Till upplevelsen att gå på Kino Olympia i Hangö hör också att Keijo alltid tar bort bandet framför trappan som leder upp till själva salongen på andra våningen. Publiken hålls alltså i spänning tills det är dags att gå in i salen. Samtidigt skapar det en social samvaro, man hinner umgås med sitt sällskap och växla några ord med bekanta.

Likaså står Keijo alltid i dörren när publiken går ut ur salen och önskar dem välkomna tillbaka.

Betjäningen är med andra ord så personlig som den kan bli. Det gör att företagarna under åren också knutit starka kontakter såväl till publiken som till andra inom branschen.

– Visst har vi fått träffa en massa intressanta personligheter under årens lopp: regissörer, manusförfattare, skådespelare och så förstås våra kunder som gärna utbyter tankar kring filmerna vi visar, säger Eeva.

Kino Olympia i Hangö fortsätter i ny regi

I praktiken sker paret Alanens pensionering i två etapper.

Fastigheten har redan sålts till investeraren och filmentusiasten Ari Tolppanen, som har Hangöanknytning. Det innebär att Alanens nu jobbar på hyra i bion, förmodligen fram till augusti nästa år.

– Tyvärr kan vi ännu inte avslöja vem som kommer att driva verksamheten.

Värnat om det unika

Efter 25 år i branschen har Alanens en hel del erfarenhet av hur det är att vara med bio i en småstad som Hangö. Konjunkturerna har gått upp och ner, men de har överlevt dem alla.

– Pandemin var nog den svåraste tiden, såsom för många, men vi klarade den också, funderar Keijo.

Även anslagstavlan är i funkisstil med tillhörande stolar och lampor.

Hangö dras med en minskande och åldrande befolkning, men i det sammanhanget har fritidsboende och turister lappat på kundunderlaget. Sommaren är faktiskt den brådaste tiden för dem.

– Folk som kommer hit första gången blir ofta förvånade då vi öppnar dörren till salongen och utbrister att ”Oj, är den så stor”, säger Keijo med ett leende.

Salongen i sluttande plan med sina bänkar i röd sammet, gröna tapeter med guldstjärnor, den breda filmduken och lampetterna på väggen som tonas ned då de inledande tonerna i filmen spelar igång, är också något som är intimt förknippat med Kino Olympia.

Något för alla och envar

Övriga årstider har Alanens lockat publik med en lyckad mix av bredd och nisch.

Tidigare, då filmerna ännu visades med projektor, var det hård konkurrens om vilka städer och biografer som skulle få premiärvisning av de hetaste filmerna. Det berodde på att det endast fanns ett fåtal kopior i omlopp. Inte sällan lyckades Keijo, som var den som i huvudsak förhandlade om kontrakten, få senaste Bondfilmen, eller motsvarande, till lilla Hangö först.

– Jag har fått höra att folk tycker att vi sköter oss, till exempel genom att betala räkningar i tid, och det har sedan belönats med att vi fått visa bra filmer tidigt, säger Keijo.

Samtidigt har Alanens inte varit rädda för att visa smalare, konstnärliga produktioner eller dokumentärer.

– Det har fungerat, med olika filmer lockar man olika sorters publik och till slut blir publiken riktigt bred, konstaterar Keijo.

När man går på bio i Hangö går man via Berggatan och kommer ut på andra sidan huset.

Övriga knep att få volym är genom dagvisningar, nyårsbio, att stå värd för Hangös filmfestival samt andra tillställningar och projekt. Den här veckan inleds årets filmfestival den 16.11 och temat är havet.

Alla kvällar är varje stol i salen inte fylld, men vid kassasuccéer har det också hänt att man fått sätta in fler stolar i salen.

– Vi har försökt se till att alla ska rymmas i salen om de kommit för se en film, säger Keijo och Eeva berättar att årets hit var Barbiefilmen, som också skrällde på Bio Forum i Ekenäs.

Var sak har ändå sin tid och både Eeva och Keijo ser framemot lediga kvällar, veckoslut och semestrar som inte rättar sig till utbudet av nya filmer.

Tur att bion fortsätter

Måndagskvällen då intervjun görs, är det en handfull besökare i biosalongen.

Två av dem är Hangöborna Maria och Timo Repo. Båda är flitiga kunder på biografen och väldigt lättade över att höra att verksamheten fortsätter efter Alanens pensionering.

– Företagarna har nog skött bion så bra, vilken tur att de orkat så länge, säger Timo Repo som ofta använder de kultursedlar han får via jobbet till att gå på filmvisningar.

Normalt brukar de gå på bio ett par gånger i månaden, berättar Maria Repo.

Kino Olympia i Hangö fortsätter i ny regi

– Jag ser allt, jag har till och med gått på riktiga kultfilmer, fast de var nog lite speciella, säger Timo.

– Jag gillar bäst romantiska komedier. Jag minns också att min första film här på Olympia var Pippi på de sju haven som jag såg med min pappa och äldre syster, säger Maria.

Båda är också stora beundrare av den unika atmosfären i bion, som ger en fläkt från stora världen.

De yppar också vilken film de såg då de första gången gick på bio tillsammans.

– Indiana Jones.

Och de är långt ifrån de enda i Hangö som haft en av sina första träffar just på Kino Olympia.