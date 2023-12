Wrestling, opera, mermaiding, fotografering och filmmusik – 5 berättelser om olika konstformer från Huvudstadsregionen

Konst kan vara många olika saker och se ut på väldigt många olika sätt. Serien Livet – berättelser från Svenskfinland har träffat fem konstnärer som håller på med konst i väldigt olika former.

Konst finns i många olika former och mycket handlar om att tänja på gränser.

Här är berättelserna om sjöjungfrun Marie-Therese, filmmusikern Rolf, fotografen Patrick, fribrottaren San och operasångaren Ann-Marie.

1. Som sjöjungfru kan hon göra saker hon inte kan utan fenan

När Marie-Therese Olenius-Noopila fick testa sin kompis sjöjungfrufena första gången visste hon att hon måste skaffa en egen.

Nu gör hon tricks under vattenytan och har mermaiding som hobby.

Mermaiding är en utmanande sport som kräver uthållighet och styrka. Det är stort i bland annat USA och Asien och fenan gör att en medioker simmare kan känna sig skicklig i vattnet.

2. I filmmusik är allt möjligt

När Rolf Gustavson hittade filmmusiken kändes det som att han hittade sin genre.

Han har studerat vid Sibeliusakademin och känner att musikteorin har varit nyttig och ger honom mod att bryta mot reglerna då han komponerar filmmusik.

Han drömmer om att skapa musik till Hollywoodfilmer. Jobbet som musikföretagare kräver många uppoffringar och han jobbar i princip hela tiden.

3. Äventyren finns också i närområdet

Patrick Blom är fotografen som vill fånga naturfenomen på bild. Han bor på Sommaöarna i Esbo och tycker att skärgården, speciellt utanför högsäsongen är den vackraste naturen.

Han känner inget behov att resa någonstans, allt han behöver finns i skärgården.

Kameran hänger oftast med och det bästa är att hitta en storm och fånga den på bild.

4. Hobbyn blev en livsstil med ett alterego

San Sjöström håller på med fribrottning, en blandning mellan brottning och skådespel. Han är en vanlig IT-specialist som gillar brädspel.

När det är show sminkar han sig vit, klär sig i trikåer och blir sin karaktär ”The San”.

The San är inte som San Sjöström, The San vill ha all uppmärksamhet och synas och få fokus.

5. Tur och hårt arbete krävs för att bli solist

Ann-Marie Walsh är beredd att ge sitt allt för att bli operasolist. Hon jobbar varje dag för att nå drömmen om att få sjunga solo i en stor roll på scenen. Hon älskar opera då det är så mycket och stora känslor.

Sångpedagogiken i Finland är hård enligt henne och hennes självförtroende tog skada av det. Hon vågade inte söka in till Sibeliusakademin eftersom hon inte trodde att hon var tillräckligt bra.

Men via andra vägar är hon redan en bra bit på väg mot målet.