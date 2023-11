Maija Aarnio ny regiondirektör för Kust-Österbottens Företagare: ”Då man kan hjälpa dem, det är det bästa som finns”

Aarnio börjar sitt nya jobb den första december. Kust-Österbottens Företagares nuvarande vd Hippi Hovi går i pension vid årsskiftet.

Redan på onsdagen satte sig Maija Aarnio och Hippi Hovi ner för att börja gå igenom allt och Aarnio säger att hon ser framemot allt med sitt nya jobb.

– Det här arbetet är så omfattande, så att man lär sig så mycket och det händer hela tiden någonting och det kommer nya saker. Så det är väl det som jag väntar mest på, säger Aarnio.

Under Hovis sista veckor på jobb ska duon framför allt träffa samarbetsparters.

Tillbaka till företagarna

Det nya jobbet innebär att Maija Aarnio kommer tillbaka till företagarföreningen efter en paus inom flera privata företag. Hon har tidigare jobbat som verksamhetsledare vid föreningen Vasa företagare och som företagsmentor.

Och efter nästan tio år som vd för Kust-Österbottens Företagare går alltså Hippi Hovi i pension. Han säger att den största förändringen som har skett under hans år på posten är att tempot är högre nu än för tio år sen.

– Jag vet ju inte om jag skrämmer Maja nu när jag säger att du måste springa lite snabbare för att hinna göra allt jämfört med vad du gjorde för tio år sedan. Det är alltså tempo i samhället. Precis som företagarna måste springa snabbare så måste också vi.

– Och det händer ju så mycket hela tiden så att man måste ju hinna med allt.

De senaste åren har inneburit utmaningar

Hovi säger att utmaningarna är olika för olika företag.

– Men under de senaste åren har vi ju branscher som har fått stryk av coronan, så har vi kriget och allt som det har fört med sig, kostnadsökningar, priset på råmaterial och energi. You name it, säger Hovi.

Aarnio konstaterar att det finns saker att ta tag i, men hon blir mera utmanad än skrämd.

– Jag har ju jobbat här tidigare så jag vet lite vad det handlar om. Men som Hippi sa så har allt blivit snabbare och går fortare så jag vill bara börja springa.

Hovi lyfter upp företagarandan som de österbottniska företagens konkurrensfördel jämfört med resten av landet.

– Den skiljer sig jämfört med många andra områden i Finland. De har en framtidstro och de är inte rädda för att söka sig bort från Österbotten för att göra affärer.

Erfarenhet från företagen

Aarnio tror att hon kan hjälpa de Österbottniska företagen med att hålla dem informerade om vad som är på gång på riksplanet.

– Och tvärtom, att jag kan föra budskap härifrån till Helsingfors. Jag tror på samarbete, det är det som gäller också här.

Aarnio säger att inget sker snabbt, men träget arbete ger resultat.

– Jag är jätteglad att Maija valdes eftersom hon har lärt sig en massa under fem–sex år som hon säkert tar med sig hit, säger Hovi.

Aarnio säger att hon under åren inom den privata sektorn bland annat har lärt sig att se helheten.

– Nu vet jag hur företagen fungerar från att jag har jobbat inne i dem. Det händer ju saker hela tiden och det måste man reagera på, inte panikera. Och fråga om man inte vet, Hippi eller någon annan.

Aarnio säger att företagare är roliga människor.

– De klagar inte på små saker utan de jobbar och ibland jobbar de alldeles för mycket. Då man kan hjälpa dem, det är det bästa som finns, säger Aarnio.