Expert om gränsstängningarna: Skapa inte en debatt som skadar oss själva

Totalt 34 asylsökande kom över ryska gränsen under natten, uppger Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion på meddelandetjänsten X.

Under gårdagen var siffran 26 personer, av dem kom 18 in i landet via övergången i Vartius i Kajanaland. Dessförinnan hade inte en enda asylsökande kommit in via Vartius.

I år har totalt 408 asylsökande kommit in i Finland från gränsövergångarna vid ryska gränsen.

I natt stängs fyra gränsövergångar som finns vid den sydöstra gränsen och i Norra Karelen.

Källa: STT