Formgivaren Stefan Lindfors om Pargas nya logo: ”Jag hade ritat om den gamla i stället”

Vi använde programmet Microsoft Bing (17.11.2023) och bad programmet (på engelska) göra en logo utifrån kriterierna som Pargas stad själv använder i sitt pressmeddelande gällande stadens nya visuella utseende.

Den svenska texten lydde:

Skapa en logo för Pargas baserad på följande kriterier: en kombination av soluppgång och solnedgång, havets yta, vågor och kustklippor, som symboliserar stadens närvaro både över och under havsytan. Den är enkel, igenkännbar och mångsidig, vilket gör den till en passande symbol för hela skärgårdshavsstaden.

Den engelska texten, översatt av Google Translate:

Create a logo for Pargas based on the following criteria: a combination of sunrise and sunset, the surface of the sea, waves and coastal cliffs, that symbolizes the city's presence both above and below the sea surface. It is simple, recognizable and versatile, making it a fitting symbol for the entire archipelago sea city.