Airbnb-boom i Lovisa – bostadsmässan inspirerade invånare att hyra ut sina hem och stugor

Under det här året har det varit en riktig Airbnb-boom i Lovisa. Försäljningen har trefaldigats och tiotals nya Airbnb:n har dykt upp i staden.

Sedan några år tillbaks har utvecklingsbolaget Cursor hand om turism och marknadsföring för Lovisas del.

– Antalet övernattningar på registrerade inackorderingsställen, som hotell och liknande, har hållits på ungefär samma nivå i år som tidigare, det är en liten nergång. När man ser på de oregistrerade inackorderingsställena så syns det en tydlig ökning, säger Cursors turismchef Johanna Tyynelä.

Antalet objekt som hyrs ut via Airbnb har ökat från 45 stycken i fjol till 66 stycken i år. Räknar man med Lappträsk har antalet Airbnb:n i Lovisaregionen ökat från 53 till 74. Alla de nya Airbnb-inackorderingarna tycks finnas i Lovisa, eftersom ökningen är 21 oavsett om man menar Lovisa eller Lovisa och Lappträsk.

Vadå Airbnb? Airbnb är en amerikansk nätplattform där folk från hela världen kan hyra ut övernattningsställen till folk från hela världen. I början var verksamheten mer tänkt som couchsurfing, där man bor hemma hos någon som kan visa runt och berätta om livet på stället. Nuförtiden finns allt på skalan från sådana familjära Airbnb:n till inackorderingar som mer liknar motell, där någon hyr ut flera eller alla lägenheterna i ett våningshus.

Statistik som utvecklingsbolaget Cursor beställt från Visitory visar att oregistrerade inackorderingar i Lovisaregionen ökat sin försäljning med 205 procent under tiden januari–september i år, jämfört med i fjol. Det kom in mest pengar under sommaren men ökningen syns redan från början av året och fram till och med september där statistiken tar slut.

Med Lovisaregionen menas i det här fallet både Lovisa och Lappträsk. Oregistrerade inackorderingar betyder i praktiken att det är övernattningsställen som säljs via plattformer som Airbnb och Vrbo, med Airbnb som ohotad etta.

Statistik från Visitorys rapport. Staplarna visar hur mycket försäljningen har ökat för oregistrerade inackorderingar. Juli har varit populärast. Det är främst privatpersoner som hyr ut via tjänster som Airbnb.

Statistik över försäljningen för registrerade inackorderingar, så som hotell och motell. Statistiken påverkas av att flera behöver övernatta då kärnkraftverket har årsrevision. Den inföll i september, liksom den brukar.

Cursors turismchef Johanna Tyynelä tror Airbnb blivit populärare i Lovisa dels tack vare bostadsmässan, dels tack vare att man lyckats ta vara på och stöda intresset som finns. I januari ordnade Cursor en Airbnb-skolning för intresserade.

– Jag tror en orsak är att det har getts skolning och folk har blivit mer medvetna om möjligheterna med Airbnb, säger Tyynelä.

Bostadsmässan ordnades på Drottningstranden mellan den 7 juli och den 6 augusti. Omkring 107 000 personer besökte mässan.

Redan i god tid innan bostadsmässan gick staden ut med ett upprop till Lovisaborna om att fundera på att hyra ut sina bostäder, stugor eller uthus under mässan.

Man visste på förväg att det inte finns tillräckligt med officiella övernattningsställen, som hotell och motell, för att kunna ta emot alla bostadsmässobesökare som kan tänkas vilja stanna en eller flera nätter i staden.

Risto hyr ut sin Märlaxetta

Ett fåtal av bostadsmässans besökare övernattade i Lovisa, men de lämnade mest pengar per person efter sig. Mässbesökarna använde sammanlagt 904 235 euro på inkvartering i Lovisa.

Lovisabon Risto Halonen har en etta i Märlax som han hyr ut via Airbnb. Han började i våras, till stor del på grund av bostadsmässan. Lägenheten ligger nära mässområdet.

– Min dotter uppmanade oss att hyra ut bostaden eftersom den är överlopps för oss, säger Halonen.

Han deltog också i Cursors infotillfälle, som han tycker gav en bra skjuts på vägen.

Halonen är nöjd, gästerna har varit många och allt har gått bra. Lägenheten har varit uthyrd under veckan då intervjun görs, och nästa vecka kommer det igen folk.

– Det har varit överraskande många besökare också nu på hösten. Under bostadsmässan var lägenheten uthyrd i en månad i sträck, åt en person som jobbade på bostadsmässan, berättar Halonen.

Kön till bostadsmässans huvudattraktion, det flytande huset. Arkivbild.

Halonens gäster har lägenheten för sig själva men han träffar dem när han räcker över nycklarna och visar runt. Hittills har han bara haft inhemska besökare. En australiensare var på väg men avbokade för att huset saknar hiss.

– Det har inte varit något som helst problem med gästerna, och allt har gått bra i lägenheten, säger Halonen.

Han har ett tips till andra som funderar på att testa hyra ut via Airbnb:

– Det är bara att modigt komma med, men det lönar sig förstås att fundera på prissättningen så att lägenheten blir uthyrd. Man ska inte begära för mycket, säger Halonen.

Priserna brukar vara högre under säsongstid och lägre nu på hösten. Just nu betalar Halonens gäster 50 euro per natt om de är ensamma och lite mer om det är flera som kommer.

Han tänker fortsätta hyra ut sin etta via Airbnb åtminstone till julen. Sedan blir det en paus medan det är stambyte hemma hos Halonen, då behövs Märlaxettan för eget bruk.

Privat inackordering hotar inte hotellen

På plattformen Airbnb finns det världen över allt från privatpersoner som hyr ut en plats på sin soffa till stora anläggningar som mer påminner om inofficiella motell. Storstäder som Paris och Barcelona har haft problem med att centralt belägna bostäder köps upp för Airbnb-bruk, vilket driver upp bostadspriserna och skuffar ut ortsborna.

Cursors turismchef Johanna Tyynelä tror inte lilla Lovisa står inför sådana problem.

Tyynelä ser Airbnb:s popularitet som en bra sak för Lovisa. Arkivbild.

– Säkert 90 procent av Airbnb-utbudet i Lovisa är privatpersoners egna bostäder, gårdsbyggnader och stugor, säger Tyynelä.

Hon tror inte det är något hot mot hotellverksamheten heller.

– Det brukar vara så att om det finns mer utbud så drar det fler kunder också. Det är alltid bra att det finns alternativ, säger Tyynelä.

Hon hoppas det inte blir en tillfällig grej, utan att Lovisaborna ska vilja fortsätta hyra ut också nu när bostadsmässan har varit och farit.

– Jag hoppas att de som hyrt ut haft trevliga erfarenheter, säger Tyynelä.