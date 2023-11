Sex år efter #dammenbrister är våldtäkt fortfarande ett aktuellt ämne – ÅA-doktorand: ”Vi måste bli bättre på att lyssna på de utsattas berättelser”

Om vi accepterar att upplevelserna om våldtäkt kan se väldigt olika ut kan det bli enklare för utsatta att dela med sig av sina erfarenheter, säger doktorand Sofia Wanström. Hon har studerat vittnesmålen om våldtäkt i #dammenbrister-kampanjen.

I november 2017 brast den finlandssvenska dammen. Tusentals finlandssvenska kvinnor backade upp varandra inom #dammenbrister-kampanjen, som var en del i den så kallade #metoo-rörelsen. Rörelsen uppmärksammade de sexuella trakasserier och övergrepp som kvinnor utsätts för.

Doktorand Sofia Wanström vid Åbo Akademi har tagit vara på berättelserna i #dammenbrister i sin doktorsavhandling inom folkloristiken. Av de totalt 950 vittnesmålen i #dammenbrister-kampanjen har Wanström i sin forskning mer specifikt fokuserat på de vittnesmål som beskriver upplevelser av våldtäkt.

För att motverka sexuellt våld behöver vi en bättre förståelse för det. Och för att få människor att våga berätta om sina upplevelser måste vi som samhälle acceptera och respektera de här berättelserna, förklarar Wanström.

– Sexuellt våld kan se väldigt olika ut. Men vad jag har fokuserat på är att vi också måste vara öppna för att berättelserna kan vara strukturerade på väldigt olika sätt, säger Wanström.

Folk har en snäv bild av vad våldtäkt är

Vissa berättar mer och andra mindre detaljerat om vad de har varit med om. Vissa berättelser är mer sammanhängande än andra, och långt ifrån alla har ett lyckligt slut eller beskriver hur den utsatta har återhämtat sig efter övergreppet. Och allt det här borde enligt Wanström vara okej, utan att den som lyssnar på berättelsen ställer krav på vad som borde berättas eller sättet det görs på.

En ökad förståelse och acceptans för att människors upplevelser om sexuella övergrepp och våldtäkt kan se olika ut kan leda till att det blir lättare för de som har blivit utsatta att berätta om och förstå sina egna upplevelser. Enligt Wanström vittnade många skribenter under #dammenbrister om att de blivit ifrågasatta av andra då de berättat om sina upplevelser av sexuellt våld.

– Folk har en idé om vad en ”riktig” våldtäkt är, och det är en väldigt snäv bild. Om lyssnaren i de här situationerna börjar tolka händelserna som att det inte handlar om våldtäkt kan det göra att den utsatta inte vill fortsätta berätta om det, säger Wanström.

Därför behöver vi som samhälle alltså en mer nyanserad uppfattning om hur sexuellt våld kan se ut och på vilka olika sätt det kan förekomma.

Bildtext Forskare Sofia Wanström säger att berättelser om sexuella övergrepp och våldtäkt kan se väldigt olika ut, och att vi som samhälle borde bli mer accepterande av det här. Bild: Pontus Nyqvist / Yle Åbo Akademi,forskare,folkloristik

Fortfarande ett aktuellt ämne

Trots att det nu är sex år sedan #dammenbrister-kampanjen så är sexuella övergrepp och våldtäkt fortfarande aktuella idag. En ny undersökning av FN:s jämställdhetsorgan UN Women Finland visar att nästan alla finländska kvinnor har upplevt sexuellt ofredande.

Sofia Wanström hoppas att hennes avhandling kan fungera som en katalysator för att öppna upp diskussionen om sexuella övergrepp igen.

– Med tanke på att vi har fått en samtyckeslag, så skulle det vara väldigt viktigt att få upp diskussionen igen för att konstatera vad det egentligen innebär att vi har en samtyckeslag. Det handlar ju egentligen inte om samtycke utan om frivillighet. Att sex ska vara frivilligt. Detta tydliggör att våldtäkt inte endast innefattar de plötsliga och våldsamma attackerna, säger Wanström.

”Samhället normaliserar den här typen av våld”

Det som enligt Wanström särskiljer den finlandssvenska #dammenbrister-kampanjen från andra samtida #metoo-kampanjer är att den var allmän, det vill säga att den omfattade hela Svenskfinland, inte bara vissa yrkesgrupper eller branscher. Dessutom låg fokuset på berättelserna och inte förövarna, som exempelvis i USA där många kändisar blev anklagade för att ha begått sexuella övergrepp.

– Då det i till exempel USA blev väldigt starkt fokus på vissa kända personer, så flyttades fokuset från att visa att det här är ett vanligt förekommande problem, och att det har rötter i vår samhällsstruktur som normaliserar den här typen av våld.

Sofia Wanström disputerar på fredag den 24 november med sin avhandling When the Dam Burst: Perspectives on Genre and Tellability in Testimonies of Rape.