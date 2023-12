Nigeria satsar på blå ekonomi i stället för grön – sådana här satsningar handlar det om

När många länder satsar allt mer på en grön ekonomi med energi och hållbarhet i centrum har Nigeria valt en annan väg. Landet har inrättat ett ministerium för blå ekonomi.

Nigerias president Bola Tinubu lovade i sin valkampanj i våras att göra landets ekonomi mer inkluderande för den vanliga medborgaren.

Nigeria har en snabb ekonomisk tillväxt på över 3 procent årligen, men pengarna går till de redan rika. Fattigdomen ökar och två tredjedelar av invånarna lever i så kallad multidimensionell fattigdom.

Enligt Unicef lever 47 procent av under femåriga barn i Nigeria i monetär fattigdom, alltså under Nigerias nationella fattigdomsgräns. Det betyder under 0,42 euro per dag.

Bildtext Nigeria är Afrikas folkrikaste land med sina nästan 230 miljoner invånare. Bild: Mapcreator Afrika,Nigeria

När Tinubus regering svors in i augusti öppnade ett helt nytt ministerium dörrarna - Ministeriet för marin och blå ekonomi.

Ministeriets uppgift är att hitta nya metoder för att utveckla Nigerias maritima miljöer på ett ekonomiskt hållbart sätt. Det här berör främst den 850 kilometer långa kusten och Nigerflodens delta.

Vi måste inse att den maritima sektorn är en central drivkraft för en hållbar utveckling av våra nationer Nigerias president Bola Tinubu på en konferens för hamnmyndigheter i västra och centrala Afrika i mitten av november

Vi har träffat Gunter Pauli, en belgisk entreprenör som 1994 introducerade begreppet blå ekonomi i den internationella debatten.

Han har anlitats som konsult av Nigerias regering för att utveckla en trovärdig strategi för hållbar utveckling längs en av världens mest förorenade kuster.

– När jag mötte Nigerias regering och vi utvärderade situationen kom vi på att det första steget är mobilitet, säger Pauli. Vi vill att vanliga människor ska kunna röra sig från en plats till en annan.

Bildtext Gunter Pauli. Bild: Gustaf Antell / Yle ekonomi,Nigeria,Gunter,Pauli,The Blue Economy,blue economy

Blå ekonomi tolkas ofta som en ekonomi som på ett ekologiskt hållbart sätt utnyttjar marina miljöer lika mycket som landbaserade. Enligt Pauli är det viktiga att det handlar om att utnyttja resurser som finns lokalt.

Storstadsområdet Lagos i sydvästra Nigeria har 35 miljoner invånare och ligger vid en lagun vid Atlanten där flera floder rinner ut.

Öster om Lagos sträcker den enorma Nigerflodens delta ut sig. Deltat är till ytan större än Lettland och har ytterligare över 30 miljoner invånare.

Bildtext En nigeriansk kvinna säljer getter direkt ur sin bil i Lagos. De flesta invånarna i regionen har inte tillgång till bil, vilket kan göra det omöjligt att få varorna till marknaden. Bild: EPA-EFE Nigeria,Nigerians,Lagos,Lagos,små och medelstora företag,småföretagare,småföretagande

– Deltat och vattenområdena i och runt Lagos är fruktansvärt förorenade, men de är nyckeln till jättelandets ekonomiska utveckling, menar Pauli.

Nigeria lider av en av världens snabbaste befolkningsökningar. I dag har landet 230 miljoner invånare, men väntas ha 340 miljoner om tio år. För år 2100 är prognosen 550 miljoner invånare om fattigdomen fortsätter.

– Därför måste vattendragen öppnas för goda kommunikationer för vanliga nigerianer, för att ge människor en möjlighet att ta del av den snabbt växande ekonomin, förklarar Pauli.

Pauli: Ekonomin måste utvecklas på ett hållbart sätt

I dag är Nigeria ett av världens mest ekonomiskt ojämlika länder. Staten har också stora ekonomiska problem trots att ekonomin, enligt statistiken, växer snabbt.

Invånarna har normalt inga bilar, vägarna är i dåligt skick och bussarna är trånga. Därför är det i dag nästan omöjligt för småföretagare att få sina produkter till konsumenterna.

För att öppna ekonomin har Nigerias regering därför beslutat att bygga upp ett enormt nätverk av tusentals färjor över hela Lagos. Nätverket ska också, enligt planerna, expandera till Nigerdeltat.

– Färjorna ska drivas med solenergi eller vätgas. Det är både ekonomiskt lönsamt och hållbart i längden. De kommer att byggas i Nigeria, så det innebär goda affärsmöjligheter för eliten, säger Pauli.

Enligt honom är det viktigt att eliten ser möjligheter att tjäna pengar på projektet. Annars kan de sätta sig emot det och stoppa eller marginalisera det.

Bildtext Bola Tinubu, Nigerias president sedan den 29 maj 2023. Bild: Akintunde Akinleye / EPA Nigeria,Bola Ahmed Tinubu

– I Lagos kommer vi att ha 200 000 ton jordbruksprodukter och varor som plötsligt kan transporteras runt om i området på miljövänliga färjor som kan nå alla delar av regionen.

I dag är den nigerianska transportsektorn bensin- och dieseldriven, och kraftigt subventionerad av den nigerianska staten.

– De här subventionerna håller på att ruinera staten. Beslutet är nu att i stället lägga subventionerna på infrastruktur och en hållbar ekonomi, enligt Pauli.

Det här blir svårt att driva igenom i Nigeria, men Tinubu har en fördel. Det var ett av hans vallöften att avskaffa olje- och bränslesubventionerna.