Flera bussbolag fälls för kartelliknande verksamhet i Åbotrakten – måste böta för drygt 1,5 miljoner

Finlands damlandslag i fotboll möter Rumänien och Slovakien nästa vecka för att avrunda det första Nations League-gruppspelet.

Finland har inte förlorat tappat poäng en enda gång så här långt i gruppspelet och behöver därför bara tre poäng mot Rumänien på torsdagen den 30 november för att säkra gruppsegern.

Yle sänder matcherna.

Truppen:

Tinja-Riikka Korpela, AS Roma

Anna Tamminen, Hammarby IF

Anna Koivunen, Brommapojkarna

Natalia Kuikka, Portland Thorns

Joanna Tynnilä, Brann

Eva Nyström, Hammarby IF

Elli Pikkujämsä, Racing Louisville

Emmi Siren, KuPS

Emma Koivisto, Liverpool FC

Nora Heroum, Sampdoria

Tiia Peltonen, Fortuna Hjørring

Emma Peuhkurinen, KIF Örebro

Katariina Kosola, BK Häcken

Eveliina Summanen, Tottenham Hotspur FC

Oona Siren, KuPS

Anni Hartikainen, KuPS

Vilma Koivisto, IFK Norrköping

Ria Öling, FC Rosengård

Emmi Alanen, Kristianstads DFF

Sanni Franssi, Real Sociedad

Linda Sällström, Vittsjö GIK

Jutta Rantala, Leicester City FC

Heidi Kollanen, KIF Örebro

Oona Sevenius, Como

Lotta Lindström, HJK