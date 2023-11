Kvanthopp: Så överlevde klockindustrin i Schweiz den katastrofala kvartskrisen på 1970-talet

Är det inte en kris så är det en annan. Oljekrisen, finanskrisen, klimatkrisen och vem vet vad. Allvarliga saker, men har du hört talas om den schweiziska kvartskrisen?

Det hela må låta obskyrt, men fenomenet kan kännas bekant för oss som från nära håll följde med hur Finland först gjorde sig beroende av Nokia, och sedan nästan drogs ned i avloppet tillsammans med företaget när Iphone-telefonen lanserades och ingen längre ville ha finländska mobiltelefoner.

Någonting motsvarande drabbade alltså Schweiz på 1970- och 1980-talen, när landet abrupt och utan varning störtades in i den värsta ekonomiska krisen i landets historia.

Krisen golvade nästan hela klockindustrin i Schweiz

Den så kallade kvartskrisen golvade nästan hela den legendariska schweiziska klockindustrin, som idag står för en tredjedel av landets export – då var andelen ännu större.

1974 låg den schweiziska klockexporten på alla tiders rekordnivå, 84 miljoner klockor och urverk, men bara ett decennium senare hade den siffran kraschat till 31 miljoner, vilket decimerade industrin.

Innan det hela var över hade två tredjedelar av klockbranschens anställda förlorat sina jobb.

Men vad var kvartskrisen för en kris egentligen, och hur räddade Schweiz sin mest värdefulla industri där som Finland och mobiltelefonerna gick skilda vägar för gott? Om det handlar veckans Kvanthopp.

Den schweiziska kvartskrisen ödelade nästan gökurens hemland 36:14

Från doftdosa till fickrova

Innan vi dyker ned i själva kvartskrisen måste vi ta det från början. Hur kom det sig att just Schweiz blev världens ledande tillverkare av armbandsur?

För schweizarna uppfann ju inte klockan, eller armbandsuret, för den delen. Det var inte ens de som miniatyriserade klockan tillräckligt för att få den att rymmas i fickan. Det var tyskarna som skötte den biten.

Armbandsuren blev egentligen inte en stor grej förrän kring första världskriget, där de populariserades av soldaterna. Det var ju praktiskt för en soldat att ha klockan på armen så man hade båda händerna fria för att skjuta.

Men innan klockan flyttade till armen, bar man den i fickan. Och innan den rymdes i fickan, bar man den hängande vid bältet. Den första miniatyriserade klockan som någon realistiskt orkade gå och kånka på, skapades omkring 1505 av låssmeden Peter Henlein i Nürnberg.

Bildtext Peter Henleins lilla, trumformade Taschenuhr, tillverkad mellan 1504-1508, kunde gå i 40 timmar innan den behövde dras upp. Bild: PHN Peter Henlein

Urverk inuti en pomander

Nu råkade det sig så, att innan fickuren gick bättre folk ofta hur som helst omkring med ett litet klot av silver eller guld hängande vid bältet eller kring halsen, en så kallad pomander.

Ordet pomander kommer från franskans pomme d'ambre, det vill säga, bärnstensäpple, och den är en liten boll som innehåller parfymer, i stil med mysk, ambra eller sibetolja.

Pomandern, som ursprungligen kom till Europa från Orienten på 1400-talet, bars som skydd mot pestsmitta eller helt enkelt som ett försök att maskera bärarens egna odörer.

Och det var inuti ett sådant här klot, cirka fem centimeter i genomskärning, som Peter Henlein monterade in sitt urverk.

De här pjäserna var ju såklart otroligt exklusiva saker som bara de allra rikaste borgarna och adelsmännen hade råd med på 1500-talet. Så de första bärbara klockorna var i allra högsta grad statussymboler.

Urmakarna flyr de franska religionskrigen

Den schweiziska klockindustrin kom faktiskt igång i ett rätt så tidigt skede, strax efter reformationen som Martin Luther satte igång 1517. Och det var uttryckligen den religiösa oron i reformationens kölvatten som sparkade igång det hela.

De religiösa krigen som reformationen utlöste i Frankrike ledde till omfattande förföljelse av hugenotterna, som alltså var franska protestanter.

Många hugenotter flydde till Schweiz och, hur det nu råkade sig, bland dem fanns det många skickliga urmakare. Och de slog sig alltså ned i Genève, där det redan länge hade verkat en talrik kår med skickliga guldsmeder som tillverkade utsökta smycken.

I Genève verkade vid den här tiden en viss Jean Calvin, vid sidan av Martin Luther kanske den mest kända reformatorn. Också han hade flytt förföljelserna i Frankrike 1536. Med tiden blev han både kyrklig och politisk ledare i Genève med omnejd.

Bildtext ”Smycken: aja baja. Klockor: fina fisken.” Efter att 1534 ha anslutit sig till reformationen tvingades Jean Calvin att fly från Paris till Basel. Efter 1536 verkade Calvin som predikant i Genève. På grund av sin moraliska stränghet utvisades Calvin från staden 1538 men kallades tillbaka 1541. Jean Calvin

Smycken förbjöds – men klockor var okej

Och kalvinisterna, som hade mycket bestämda tankar om frälsning som någonting man gjorde sig förtjänt av, inte någonting man kunde köpa, hade många strikta regler för vad som var okej och vad som inte var det.

Att sjunga, dansa, spela kort och att bära pråliga kläder och smycken, var definitivt inte okej.

Just kalvinisternas förbud mot smycken satte ju käppar i hjulet för alla duktiga guldsmeder i Genève, som nu blev tvungna att hitta på någonting annat att tjäna levebrödet med.

Så de kollade med Calvin: ”Är klockor okej?”. Det var de. Att hålla koll på tiden för att inte missa mässan, det kunde ju Gud inte ha någonting emot.

Saken klar: Genèves guldsmeder, som satt på tonvis med expertis inom vacker design och hantverk, slog sig samman med de skickliga hugenottiska urmakarna som hade flytt till staden. Och med ens hade en helt ny industri sett dagens ljus.

Men trots de erkänt skickliga hantverkarna i Genève som nu helhjärtat gick in för urmakeri, var schweiziska klockor i det här skedet ännu långt ifrån den standard som alla andra klockor senare skulle bedömas efter.

I själva verket var det britterna som stod för de verkliga innovationerna på den här fronten.

Britterna knäcker longitudnöten

Berömda urmakare i stil med James Cox, George Graham och kanske framför allt John Harrison var de sanna pionjärerna inom tidsmätningen när vi kommer till 1700-talet.

Det var Harrison som uppfann den marina kronometern, en länge eftertraktad anordning som krävdes för att lösa det gamla problemet med att beräkna longitud till sjöss.

Storbritannien var ju den ledande stormakten till sjöss vid den här tiden, och navigatörernas problem med att bestämma longituden ute till havs ansågs så viktigt att det brittiska parlamentet utlyste en belöning på 20 000 pund (3,3 miljoner pund i dagens pengar) till den som knäckte nöten.

Det vill säga till den som uppfann en klocka som höll tiden tillräckligt noga, också efter veckor och månader i ett rullande fartyg.

Och John Harrisons marina kronometer, kallad H4, var den första i sitt slag som fyllde det måttet.

Bildtext ”Klockan som förändrade världen”. Urverket från en av John Harrisons marina kronometrar (H4). Bild: Tatters John Harrison

När den testades vid en segling till Jamaica var skeppet bara tre kilometer från den plats man räknat sig fram till då man kom fram. Men på grund av diverse politiskt strul såg Harrison inte av några prispengar förrän han var 80, tre år före sin död.

Sedan blev det fransmännens tur

Men britternas dille på exakthet gjorde att deras lite otympliga klockor aldrig riktigt slog igenom som accessoarer eller som statusprylar för vanliga landkrabbor med tjock plånbok. Det var den nischen som schweizarna senare tog över.

Men återigen, de tekniska innovationerna inom urmakeriet gjordes annorstädes.

Härnäst var det fransmännens tur att visa vad de kunde.

Den franske urmakaren Jean-Antoine Lépine, urmakare åt både Ludvig XV, Ludvig XVI och Napoleon Bonaparte, uppfann på 1760-talet ett förenklat, platt urverk som blev känt som Lépine-urverket. Tack vare det kunde man nu göra fickuren mindre, och framför allt tunnare.

Klockhistorikern David Christianson skriver om hur det här en gång för alla gjorde slut på Storbritanniens dominans av klockindustrin.

”Den här tidens herrmode”, skriver Christianson, ”utgick från åtsittande byxor och västar som inte lämnade utrymme för ett skrymmande klockfodral. Och britterna var inte villiga att banta ned sina klockor.”

Schweizarna ser sin chans

Och det är nu som de schweiziska urtillverkarna ser sin chans.

Saken blir inte sämre av att de kommer på att utnyttja de schweiziska bönderna, som under vintermånaderna börjar extraknäcka med att tillverka klockkomponenter för urmakerierna i Genève.

Ett annat genidrag från schweizarnas sida är att tillämpa diverse teknologi för masstillverkning som den industriella revolutionen har gjort möjlig. Så nu kan schweiziska urmakare börja producera klockor med mycket större volymer än sina konkurrenter.

De franska urmakarna vill inte ha någonting med maskiner och masstillverkning att göra – sacre bleu – vilket leder till att de snart inte kan konkurrera med vare sig volymen eller priset på masstillverkade schweiziska klockor.

En efter en tränger schweizarna ut konkurrenterna. Den brittiska urtillverkningen kollapsar mot slutet av 1800-talet, medan en handfull franska tillverkare lyckas hålla sig kvar i branschen.

Bildtext Schweiziska Blancpain grundades av Jehan-Jacques Blancpain i Villeret, Schweiz 1735, och räknas som det äldsta registrerade klockmärket i världen. Bild: Mariakray Schweiz

Schweizarna har stort hantverksmässigt försprång

Och så går det, att när vi kommer till början av 1900-talet och ända fram till en bit efter andra världskriget, kommer 95 procent av alla mekaniska klockor som säljs över hela världen från Schweiz.

Det finns i det här skedet praktiskt taget ingen konkurrens. Schweizarnas tekniska och hantverksmässiga försprång är för stort.

Schweiziska klockor var redan under det tidiga 1900-talet synonyma med perfektion, hantverk och kvalitet. Omkring 90 000 schweizare arbetade direkt eller indirekt för klockindustrin, de flesta av dem i statligt kontrollerade småföretag och familjeföretag. Ända fram till början av sjuttiotalet är situationen bekväm för den schweiziska klocktillverkningen, men snålare vindar börjar redan vina kring knutarna.

Och det är nu vi kommer till krisen jag målade upp i början: kvartskrisen.

Klockorna som schweizarna har tillverkat fram till det här har varit av den traditionella, mekaniska sorten. Så där som de alltid har varit.

Det är kanske på sin plats med en snabb sammanfattning av hur ett sådant urverk fungerar.

Mekaniska urverk: Så fungerar de

Ett mekaniskt urverk är alltså ett invecklat system av kugghjul, fjädrar och andra komponenter som samverkar för att exakt mäta tidens gång.

Man delar in de mekaniska armbandsuren i två typer, de manuella (handuppdragna) och de automatiska (rörelseuppdragna).

Principen är i bägge fall den samma, energi lagras i en fjäder som sedan driver klockan. Beroende på fjäderns längd får man olika gångtider, ofta runt 40 timmar.

Kraften från fjädern transporteras genom olika serier av kugghjul kallade löpverket till gångpartiet där balanshjulet (eller bara balansen) med sin spiralfjäder skapar en konstant rörelse fram och tillbaka.

Balansen kan jämföras med pendeln på ett väggur, fast i ett modernt mekanisk armbandsur svänger den med mellan sex och tio gånger i sekunden, eller 21 000 till 36 000 svängningar i timmen, beroende på tillverkare och modell.

Bildtext Balanshjulet, eller balansen, är det mekaniska armbandsurets motsvarighet till väggurets pendel. Balansen svänger typiskt sex till åtta gånger per sekund, beroende på modell. Bild: VALERY VOENNYY Urverk

Med hjälp av löpverkets och visarverkets olika utväxlingsförhållande får vi sedan sekunder, minuter och timmar. Det här är grundkonstruktionen på de flesta mekaniska klockorna, så här har det i stort sett fungerat i hundratals år.

Flera tusen euro för certifierade schweiziska armbandsur

Och länge var det här helt tillräckligt. Ett mekaniskt armbandsur av någorlunda hyfsad kvalitet kan avvika med plus minus tjugo eller trettio sekunder per dygn.

Men för att bli godkänd som kronograf, enligt reglerna som fastställs av schweiziska Contrôle officiel suisse des Chronomètres (COSC) krävs det bättre tag än så.

För att få den hett eftertraktade COSC-certifieringen måste en klocka uppfylla specifika kriterier och klara en rad rigorösa tester.

Det här inkluderar precisionen, som måste hålla sig inom en ram på -4 till +6 sekunder per dag, i genomsnitt. COSC-certifierade schweiziska armbandsur rör sig numera ofta i prisklassen på flera tusen euro.

Det här gäller som sagt för mekaniska klockor, sådana som funkar helt utan elström och moderna manicker, med idel kugghjul och fjädrar och allt det där.

Men sedan finns det en annan metod. Kvartsklockan.

Och det är i och med den som domedagsklockan börjar klämta i de gamla urmakarkvarteren i Genève när vi når slutet av sextiotalet.

Den pyttelilla stämgaffeln som hördes världen över

1969 presenterar den japanska klocktillverkaren Seiko sitt första kommersiellt tillgängliga kvartsarmbandsur kallat Astron. Och det slår ned som en bomb bland de anrika urmakarna i Genève.

En kvartsklocka jobbar på ett helt annat sätt än ett mekaniskt urverk. I hjärtat av en kvartsklocka finns en liten syntetisk bit av kvartskristall, formad som en pytteliten stämgaffel.

Kvartskristaller har en egenskap som kallas den piezoelektriska effekten.

Bildtext Kvartsklockans urverk är en mycket enklare konstruktion än det mekaniska urverket. Så det blir billigare att tillverka, men är ändå mycket exaktare än det mekaniska urverket, på grund av kvartskristallens höga svängningsfrekvens, 32 769 svängningar i sekunden. Bild: VALERY VOENNYY klockor

När du utsätter den för tryck eller vibration genererar den en elektrisk laddning. På samma sätt, fast omvänt, börjar kristallen vibrera när man utsätter den för en elektrisk laddning. Det är den här vibrationen som kvartsklockan använder för att mäta tiden.

Kvartsklockan innehåller, utöver kvartskristallen, ett batteri plus en integrerad krets, eller en processor.

32 768 svängningar i sekunden

Det är den här processorn som matar kristallen med spänningspulser från batteriet så att den börjar vibrera. Den typiska kvartsklockans kristall vibrerar med en frekvens på 32 768 Hertz, alltså 32 768 svängningar i sekunden.

Så med andra ord, en kvartskristall kan med sina 32 768 vibrationer per sekund dela in sekunden i betydligt kortare intervaller än en mekanisk klocka som svänger med en frekvens på, säg nu, sex eller åtta vibrationer per sekund. Det här gör kvartsklockan helt mördande överlägsen i exakthet.

Jag råkar själv äga en av de exaktaste kvartsklockorna på marknaden. Den avviker inte med mer än fem sekunder plus eller minus, inte per dygn – per år!

Jämför det här med en certifierad schweizisk kronometer som alltså enligt reglerna får kasta med plus minus fyra till sex sekunder per dygn!

Och nej, min kvartsklocka kostade verkligen inte mycket mer än en schweizisk mekanisk kronometer i stil med en Rolex eller Omega, den var de facto mycket billigare.

”Swiss made” blir gammalmodigt och dammigt

Det var, och är, hela grejen med kvartsklockorna som de japanska tillverkarna introducerade.

En kvartsklocka är mycket enklare till sin konstruktion, den har mycket färre rörliga delar. Vilket gör att den är mycket billigare att tillverka. Plus att den som sagt klår den mekaniska klockan med tusentals hästlängder när det kommer till precision.

Japanerna var dessutom smarta nog att presentera sina kvartsklockor på ett ungt, fräscht och fräckt sätt.

Ja, och så hade de mage att göra dem med hög kvalitet också. Plötsligt var den berömda ursprungsbeteckningen ”Swiss made” dammig och gammaldags.

Seikoaffärer började ploppa upp överallt på sjuttiotalet, medan schweiziska mekaniska klockor plötsligt betraktades som oprecisa och överprissatta.

Bildtext Seiko Astron, det första kommersiella kvarts-armbandsuret från 1969. Bild: Deutsches uhrenmuseum klockor

Sysselsättningen sjunker

Schweizarna kan inte skylla på att de inte visste hur en kvartsklocka funkar och vad den kan göra.

Tekniken uppfanns så tidigt som 1927 av den kanadensiska ingenjören Warren Marrison. Japanerna var bara först med att inse fördelarna med den, och miniatyrisera och kommersialisera den.

Och så gick det som det gick sedan. Mellan 1970 och 1983 fick kvartskrisen antalet schweiziska klockföretag att minska från 1 600 till 600 och sysselsättningen sjönk från 90 000 till futtiga 28 000 jobb. Mindre verkstäder och familjeägda företag var särskilt hårt drabbade.

Japanska och amerikanska företag anammade däremot kvartstrenden helhjärtat, och norpade viktiga marknadsandelar.

Företag som Texas Instruments och Fairchild Semiconductor lyckades massproducera prisvärda klockor, vilket ledde till en boom i klockindustrin i USA.

Den japanska elektroniktillverkaren Casio började tillverka digitala kvartsklockor 1974 och blev med tiden ett av de mest framgångsrika japanska varumärkena överlag.

Inte minst med sina G-shock-klockor, som anammades av soldater och brandmän, för att de var praktiskt taget oförstörbara, och billiga.

Räddningen kommer i sista sekunden

För de schweiziska klocktillverkarna kunde det hela ha slutat som mobiltelefonäventyret slutade för Nokia och Finland. Men så blev det inte.

Schweiziska klocktillverkare mår än en gång fett, med brand som Rolex, Omega och Patek Philippe tillbaka på statustoppen – om än inte på volymtoppen. Men hur gjorde schweizarna för att dra sig upp ur kärret?

I början av 1980-talet gav schweiziska banker den schweizisk-libanesiske managementkonsulten Nicolas Hayek i uppdrag att analysera den till synes hopplösa situationen.

Hayeks strategi gick ut på att förena varumärkena från de två största återstående klockgrupperna (ASUAG och SSIH) under ett starkt paraplyvarumärke.

Och så blev det sedan att 1983 föddes Swatch Group med Nicolas Hayek vid rodret. Swatch Group är numera det största klockföretaget i världen och har cirka 31 000 anställda i 50 länder. Schweiz ära och sekellånga traditioner är tryggade än en gång.

Och vilken var Hayeks hemliga ingrediens? Jo, billiga kvartsklockor. Vem minns inte Swatch-klockorna, de grälla, färgglada, lätta och förmånliga plastklockorna som syntes på var och varannan handled på åttio- och nittiotalet.

Med kvarts under motorhuven, vad annars. Det var Nicolas Hayek själv som bestämde vilka mönster som skulle gå i produktion. Swiss made var på modet igen. Ett genidrag, bokstavligen i sista sekunden.

Bildtext Nicholas Hayek förvandlade med sina färgsprakande plastklockor ”Swiss made” från ett dammigt och överprissatt brand till ungdomligt och attraktivt, och räddade därmed den schweiziska klockindustrin. Bild: Arjan Richter klockor

Renässans för den mekaniska klockan

Men det betyder ju inte att de mekaniska klockorna skulle ha dött ut, tvärtom.

Precis som musik-hipsters världen över har låtit vinylskivan återta sin dominans över CD-skivan, trots att CD-skivan är tekniskt och ljudmässigt överlägsen, har också den mekaniska klockan upplevt en renässans.

De schweiziska armbandsurens försäljningsvolymer är i dag visserligen en bråkdel av vad de var under sextiotalets glansdagar, men priset per klocka har skjutit i taket.

De allra mest exklusiva mekaniska klockorna betingar priser på hundratusentals euro. Då behöver du inte sälja miljoner klockor, när du och dina anställda kan leva fett på kanske några tusen klockor årligen.

Så är det helt enkelt, att vi människor inte alltid dras till det som är tekniskt överlägset.

Mekaniska klockor må vara mindre exakta, de är känsliga för stötar och magnetism, de behöver service med några års mellanrum, och du måste ställa dem stup i kvarten.

Men det är något romantiskt i den tanken, att ha en liten, otroligt invecklad mekanisk maskin på handleden. Med alla dessa pyttesmå kugghul och spiralfjädrar och rubinlager. Det tilltalar det estetiska i oss snarare än det rationella. Det är något tidlöst med det, magiskt nästan.

Schweiz säljer inte tidsmätare, de säljer drömmar

Ja, och så är det ju det här med status också förstås. Schweiziska klockor förknippas ofta med lyx och status.

Exklusiviteten hos dessa klockor, i kombination med deras traditionella hantverk, gör dem eftertraktade för samlare och individer som vill synas på stan, så att säga.

Bildtext Ingen behöver egentligen armbandsur längre. Men många vill ha dem ändå, och är villiga att betala astronomiska summor för dem. Bild: Rama klockor

Det här har gjort att schweizarna inte behöver oroa sig ens för den allra senaste utmanaren – smartklockorna. Som ju inte är klockor över huvud taget, strikt taget. De är små armbandsdatorer. Men de tävlar inte med de mekaniska klockorna. På sin höjd kompletterar de dem.

Ja, och så finns ju de som inte bryr sig om armbandsur över huvud taget. Mina egna barn hör till den kategorin.

Jag menar, det finns ju klockor överallt runtomkring oss, inte minst i mobiltelefonen. Men so what, Schweiz säljer inte tidsmätare. De säljer drömmar. Sinnebilder. Symboler. Ja, och status, eller rentav fåfänga. Och för sådant kommer det alltid att finnas en efterfrågan.

